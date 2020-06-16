Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:39 0

Некоторые амурчане получат скидку 20% на железнодорожные поездки в июне

Некоторые амурчане получат скидку 20% на железнодорожные поездки в июне
Фото: rzd.ru

С 15 по 25 июня пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 20 %. Скидка не распространяется на стоимость сервисных услуг.

Купить более дешевые билеты можно будет на поезда дальнего следования формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня 2020 года.

Условия акции не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров, по специальным талонам ФСС, ПФР и УСЗН, а также по воинским и железнодорожным транспортным требованиям.

Оформить проездные документы указанной категории граждан можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Посадка в поезд осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего возраст пассажира. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Тарифы и акции», сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Просмотров всего: 79

#транспорт #туризм #финансы

распечатать


Общество

Авиакомпания «Аврора» возобновила рейсы из Благовещенска на Сахалин
Происшествия 6

Амурские следователи рассказали, какими уловками пользуются мошенники

Общество 8

Банки предупреждают: выпуск новых карт и их обслуживание может стать платным
Общество

Одна из автобусных остановок в Благовещенске переедет
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь