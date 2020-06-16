Некоторые амурчане получат скидку 20% на железнодорожные поездки в июне

С 15 по 25 июня пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 20 %. Скидка не распространяется на стоимость сервисных услуг.

Купить более дешевые билеты можно будет на поезда дальнего следования формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня 2020 года.

Условия акции не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров, по специальным талонам ФСС, ПФР и УСЗН, а также по воинским и железнодорожным транспортным требованиям.

Оформить проездные документы указанной категории граждан можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Посадка в поезд осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего возраст пассажира. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Тарифы и акции», сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.