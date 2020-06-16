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В Белогорске во время парада Победы зрители увидят «летающие» танки

В Белогорске во время парада Победы зрители увидят «летающие» танки

В Белогорске состоялась первая тренировка парада Победы с участием военной техники. В текущем году количество техники, участвующей в нем, будет больше в два раза – 45 единиц.

Техники задействуют больше за счет поступления новых образцов вооружения и привлечения техники ДВОКУ. Впервые будут задействованы недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С и ряд другой техники.

По центральной площади города прошли парадные расчеты соединений и воинских частей гарнизона Восточного военного округа, ДВОКУ и военнослужащих дальней авиации ВКС. За парадными расчетами умение держать скорость и дистанции продемонстрировали водители и механики-водители боевой техники механизированной колонны.

Все участники парада были обеспечены медицинскими масками, перчатками и прошли медицинский осмотр. Перед тренировкой и после нее площадь обработали специальным дезинфецирующим раствором специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где спланирован парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

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#Белогорск #память #праздники

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