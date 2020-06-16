Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:19 0

Амурские депутаты предлагают в четыре раза снизить арендную плату на землю

Амурские депутаты предлагают в четыре раза снизить арендную плату на землю
Фото: pixabay.com

Депутаты Законодательного собрания Амурской области собираются пересмотреть величину поправочного коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земли для сенокошения и выпаса скота. В случае одобрения профильным комитетом проект изменений будет включен в июньскую повестку работы парламента.

«В 2019 году выросла стоимость аренды земель сельхозназначения. Причиной стал изменившийся порядок определения размера платы. Если раньше она рассчитывалась как процент от кадастровой стоимости участка, то теперь выводится по формуле, – прокомментировала руководитель фракции "Единая Россия" Ирина Киевская. – Сегодня, из-за того, что в прошлом году в Приамурье полыхала африканская чума свиней, да и до сих пор еще встречаются локальные вспышки, мы считаем крайне необходимым поддержать в первую очередь граждан, которые берут участки в аренду, чтобы вести личное подсобное хозяйство и обеспечивать свою семью натуральными продуктами».

Предлагается при расчете платы за земли, арендуемые в целях сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, установить минимальный поправочный коэффициент 1,25 (вместо 6), но только в том случае, если площадь участка не больше 2,5 гектара. Это позволит в четыре раза снизить годовой платеж для граждан.

Просмотров всего: 313

#заксобрание #сельское хозяйство

распечатать


Общество 2

Амурчане будут знать, какая помощь им положена во время ЧС
Общество

В 11 селах Приамурья обустроят места отдыха

Общество 4

Жители зейского Сиана Амурской области просят переселить их ближе к цивилизации
Власть 27

Первые лица Амурской области и Благовещенска поздравили граждан с Днем России
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь