Амурские депутаты предлагают в четыре раза снизить арендную плату на землю

Депутаты Законодательного собрания Амурской области собираются пересмотреть величину поправочного коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земли для сенокошения и выпаса скота. В случае одобрения профильным комитетом проект изменений будет включен в июньскую повестку работы парламента.

«В 2019 году выросла стоимость аренды земель сельхозназначения. Причиной стал изменившийся порядок определения размера платы. Если раньше она рассчитывалась как процент от кадастровой стоимости участка, то теперь выводится по формуле, – прокомментировала руководитель фракции "Единая Россия" Ирина Киевская. – Сегодня, из-за того, что в прошлом году в Приамурье полыхала африканская чума свиней, да и до сих пор еще встречаются локальные вспышки, мы считаем крайне необходимым поддержать в первую очередь граждан, которые берут участки в аренду, чтобы вести личное подсобное хозяйство и обеспечивать свою семью натуральными продуктами».

Предлагается при расчете платы за земли, арендуемые в целях сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, установить минимальный поправочный коэффициент 1,25 (вместо 6), но только в том случае, если площадь участка не больше 2,5 гектара. Это позволит в четыре раза снизить годовой платеж для граждан.