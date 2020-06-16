В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего велосипедиста

15 июня около 23 часов на пересечении улиц Воронкова – Василенко водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Велосипедиста доставили в больницу.

Предположительно, водитель Toyota Vista серебристого цвета при повороте направо не пропустил велосипедиста и совершил наезд на водителя двухколесного транспорта, который при пересечении перекрестка не слез с велосипеда.

После происшествия автомобиль с места ДТП скрылся, а велосипедист был доставлен в лечебное учреждение, сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей произошедшего или самого водителя.

Любую информацию об указанном происшествии следует сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-999-165-32-64 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.