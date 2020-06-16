Приамурье занимает десятое место в ДФО по количеству выявленных случаев COVID-19

Фото: Инфографика ИЦК

Амурская область находится на десятом месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Амурской области составляет 132,7, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) .

В ДФО по информации на 15 июня выявлено 17 420 заболевших COVID-19, что составляет 212,6 случая на 100 тысяч населения. По данному показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов.

В тройке лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения Камчатский край – 474,7, Магаданская область – 345,9 и Республика Саха (Якутия) – 324. Наименьший показатель у Сахалинской области – 70.

Всего в России на текущий момент зафиксировано 537 210 выявленных случаев коронавирусной инфекции – это 365,8 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.