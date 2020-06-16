Готов обсудить по-мужски: Плющенко вызвал Навального на разговор

Фигурист и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко вызвал Алексея Навального «обсудить вопросы по-мужски». Соответствующее заявление спортсмен высказал в Инстаграме.

Перепалка произошла из-за комментария, который Навальный оставил под постом Плющенко с призывом к россиянам пойти на голосование по поправкам в Конституцию. «Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители», – написал блогер к видео, в котором снялись фигурист, его супруга Яна Рудковская и сын.

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь», – написал в обращении к Навальному Плющенко.

Затем спортсмен заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране, и вызвал его обсудить вопросы по-мужски, спросив: «Надеюсь, не зассышь?»

Навальный пока не ответил на этот вызов.