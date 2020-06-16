Авиакомпания «Аврора» возобновила рейсы из Благовещенска на Сахалин

На Дальнем Востоке возобновилось авиасообщение между Благовещенском и Южно-Сахалинском. Авиакомпания «Аврора» будет выполнять два рейса в неделю.

Информацию о возобновлении рейсов на Сахалин Амур.инфо подтвердили в пресс-службе Благовещенского аэропорта. Первый перелет после перерыва из-за коронавируса состоялся 15 июня.

При формировании летнего расписания, планировалось, что рейсы авиакомпания будет выполнять ежедневно. Однако пандемия и снижение пассажиропотока внесли свои коррективы. По предварительной договоренности авиакомпания будет перевозить пассажиров два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. В аэропорту не исключают, что перевозчик со временем будет наращивать количество полетов.

Как сообщало Амур.инфо, авиакомпания «Аврора» отменила сообщение с Благовещенском в середине апреля. Причиной стала ситуация с коронавирусом. Авиарейсы пообещали восстановить после того, как улучшится эпидемиологическая обстановка.