В реку Приамурья выпустили более 730 штук молоди амурского сазана (фото, видео)

В реку Крутобережную Ромненского района специалисты по строительству дорог и водных ресурсов выпустили чуть более 730 штук молоди амурского сазана. Молодь привезли из Приморского края.

Мальков вырастили в поселке Лучегорск на участке научно-исследовательской работы студентов Тихоокеанского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». На участок реки Крутобережной молодь доставили на автомобиле в специальном пластиковом контейнере. Мальки весом около 5 граммов хорошо перенесли дорогу.

Выпуск молоди сазана сделали для того, чтобы восстановить воспроизводство водных биологических ресурсов. Подобными мероприятиями специалисты компенсируют ущерб, который нанесли в период реконструкции автомобильного моста через реку Крутобережная на 316-м километре автомобильной дороги А-370 «Уссури» в районе села Знаменка. Такие восстановительные мероприятия АО «Асфальт» проводят каждый раз, когда ремонтируют или реконструируют участки дорожной сети региона.

В период с 2014 по 2019 годы в реки Амурской области было выпущено более 56 600 штук молоди амурского сазана. Специалисты выбирают такие участки рек Зеи и Амура, на которых не ведется интенсивный промысел и на котором есть кормовая база для будущей рыбы.

Сазан также выбран не случайно – это одна из самых неприхотливых речных рыб, которая легко приспосабливается к новым условиям. Да и промысловых размеров он достигает уже через три года.

В текущем 2020 году планируется выпустить еще более 18 000 штук молоди сазана в реки Амурской области, сообщает организация в своем инстаграм-аккаунте.

Видео: @asfaltamur