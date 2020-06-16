Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:52 0

В реку Приамурья выпустили более 730 штук молоди амурского сазана (фото, видео)

В реку Приамурья выпустили более 730 штук молоди амурского сазана (фото, видео)
Фото: @asfaltamur

В реку Крутобережную Ромненского района специалисты по строительству дорог и водных ресурсов выпустили чуть более 730 штук молоди амурского сазана. Молодь привезли из Приморского края.

Мальков вырастили в поселке Лучегорск на участке научно-исследовательской работы студентов Тихоокеанского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». На участок реки Крутобережной молодь доставили на автомобиле в специальном пластиковом контейнере. Мальки весом около 5 граммов хорошо перенесли дорогу.

Выпуск молоди сазана сделали для того, чтобы восстановить воспроизводство водных биологических ресурсов. Подобными мероприятиями специалисты компенсируют ущерб, который нанесли в период реконструкции автомобильного моста через реку Крутобережная на 316-м километре автомобильной дороги А-370 «Уссури» в районе села Знаменка. Такие восстановительные мероприятия АО «Асфальт» проводят каждый раз, когда ремонтируют или реконструируют участки дорожной сети региона.

В период с 2014 по 2019 годы в реки Амурской области было выпущено более 56 600 штук молоди амурского сазана. Специалисты выбирают такие участки рек Зеи и Амура, на которых не ведется интенсивный промысел и на котором есть кормовая база для будущей рыбы.

Сазан также выбран не случайно – это одна из самых неприхотливых речных рыб, которая легко приспосабливается к новым условиям. Да и промысловых размеров он достигает уже через три года.

В текущем 2020 году планируется выпустить еще более 18 000 штук молоди сазана в реки Амурской области, сообщает организация в своем инстаграм-аккаунте.

Видео: @asfaltamur

Просмотров всего: 486

#природа

распечатать


Общество

Из Свободного сообщают о существенном подъеме уровня воды в Зее
Общество 1

В Приамурье необычное природное свечение приняли за северное сияние (фото)
Происшествия

Два природных пожара охватили 44 гектара в Тындинском районе
Культура

Амурский краеведческий музей готовит к открытию выставку Виктора Стогния
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь