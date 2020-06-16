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В Сети появилось видео с аспиранткой, которую убил историк

В Сети появилось видео с аспиранткой, которую убил историк
Фото: скриншот видео

Появилась видеозапись, сделанная, предположительно, историком Олегом Соколовым во время ссоры с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко. Ролик опубликовало издание «Мойка78» на YouTube.

На кадрах девушка просит Соколова выпустить ее из квартиры.

«Я не уйду с дороги», – сказал мужчина и ударил девушку.

«Я тебя не люблю больше! Да что ты меня бьёшь?! Кто тебе дал право меня бить, кто?» – возмущается она.

Как пишет издание, ролик свидетельствует о том, что аспирантка хотела закончить отношения с Соколовым. Запись обрывается на моменте, когда она без верхней одежды убегает вниз по лестнице. После этого девушка могла вернуться за своими вещами. Предположительно, ролик сняли незадолго до убийства.

Ранее защита петербургского историка планировала заявить ходатайство о приобщении к делу видеозаписи с ссорой влюбленных. Не исключено, что речь шла именно об этом материале, пишет «РЕН ТВ».

63-летний историк был задержан 9 ноября 2019-го после того, как упал в реку Мойку. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и пистолет. Позже в квартире доцента обнаружили и расчлененное тело 24-летней аспирантки. Соколов признал вину в преступлении.

По версии следствия, Соколов застрелил проживавшую с ним Ещенко, а спустя сутки расчленил тело девушки и решил избавиться от него, утопив части в реке. Расследование уголовного дела было завершено, а о трагедии сняли фильм.

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#криминал #происшествия

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