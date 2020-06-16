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сегодня, 10:19 4

Дмитрий Рогозин посетил космодром Восточный с рабочим визитом (фото)

Дмитрий Рогозин посетил космодром Восточный с рабочим визитом (фото)
Фото: Роскосмос

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» посетил космодром Восточный. Рабочий визит состоялся в понедельник, 15 июня. Дмитрий Рогозин осмотрел площадку строительства нового стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара», а также стартовый и технический комплексы для ракет-носителей «Союз-2».

Глава Роскосмоса также осмотрел командный пункт, площадку для хранения технологического оборудования, ход строительных работ второй очереди.

Кроме того, специалисты центра «Восточный» представили Дмитрию Рогозину уникальную учебно-тренировочную систему, которую разработали специально для инженеров пускового расчета амурского космодрома.

В рамках рабочего визита состоялось заседание межведомственной рабочей группы под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина по обеспечению соблюдения требований действующего законодательства, профилактики, пресечения и выявления правонарушений и преступлений в процессе строительства объектов космодрома Восточный, сообщает ГК «Роскосмос».

Фото: сайт ГК Роскосмос

Просмотров всего: 413

#космодром #российская власть

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    2 часа назад

    Так вот кого вчера на вертушке катали?

  • Roker

    Roker
    2 часа назад

    Батутыч батут привёз?

  • Roker

    Roker
    2 часа назад

    Ждём через 2 недели новый рекорд по короне?

  • Walyubyes

    Walyubyes
    32 минуты назад

    С.П.Королев - жил на Байконуре. Иногда, летал в Москву.

    рогозин живет в Москве, иногда, с дружеским визитом, посещает "Восточный".

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