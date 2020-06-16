Дмитрий Рогозин посетил космодром Восточный с рабочим визитом (фото)

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» посетил космодром Восточный. Рабочий визит состоялся в понедельник, 15 июня. Дмитрий Рогозин осмотрел площадку строительства нового стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара», а также стартовый и технический комплексы для ракет-носителей «Союз-2».

Глава Роскосмоса также осмотрел командный пункт, площадку для хранения технологического оборудования, ход строительных работ второй очереди. Кроме того, специалисты центра «Восточный» представили Дмитрию Рогозину уникальную учебно-тренировочную систему, которую разработали специально для инженеров пускового расчета амурского космодрома. В рамках рабочего визита состоялось заседание межведомственной рабочей группы под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина по обеспечению соблюдения требований действующего законодательства, профилактики, пресечения и выявления правонарушений и преступлений в процессе строительства объектов космодрома Восточный, сообщает ГК «Роскосмос». Фото: сайт ГК Роскосмос

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Нина Гвоздкова