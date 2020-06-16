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В Амурской области от коронавируса скончался еще один человек

В Амурской области от коронавируса скончался еще один человек
Фото: pixabay.com

В Приамурье на 15 июня зарегистрировано уже 6 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне сообщалось о пяти случаях.

Никакой более подробной информации не сообщается.

По последним данным, в Амурской области выявлено 44 новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе зафиксировано 1 062 случая COVID-19, 330 заболевших поправились.

Заболевшие – жители Благовещенска (414 человек), Свободного (271 человек), Благовещенского района (30 человек) Белогорска (38 человек), Тынды (67 человек), Зеи (6 человек), Магдагачинского района (31 человек), Шимановска (44 человека), Шимановского района (7 человек), пгт. Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (12 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинска (9 человек), Константиновского района (3 человека), Сковородинского района (26 человек), Тындинского района (7 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (9 человек), Михайловского района (16 человек), Мазановского района (16 человек), Архаринского района (1 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 2 213 человек (в Благовещенске – 834, в Свободном – 567), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 15 июня на новую коронавирусную инфекцию проведено 76 491 исследование, в том числе за последние сутки – 1 261. На изоляции по месту жительства находятся 2 185 человек, в изоляторах – 28, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции – 1,1 (в Благовещенске – 1,0; в Свободном – 1,1).

Показатель тестирования – 223 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    "330 заболевших уже попправилиссь." у автора руки дрожат? :)

  • Roker

    Roker
    2 часа назад

    1261 обследованых за сутки?

    Почему так мало?

    Предлагаю вообще не обследовать и новых заболевших не будет.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    2 часа назад

    Никакой более подробной информации не сообщается

    А почему не сообщается? Только о первых двух смертях было что-то известно. Отсутствие информации порождает слухи!

  • headache

    headache
    1 час назад

    А че не пишут по благовещенскому району где конкретно. Раньше писали владимировка и чигири. А сейчас что изменилось? Опять мутные замуты

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    В Зее уже 6 человек! А нас убеждают, что три и не более, все остальное ошибки...

    Врачи говорят , что скоро пыхнет в Зее.

    Чего ждем, скоро?

  • соня2009

    соня2009
    34 минуты назад

    Сообщаю подробности о последнем смертельном случае. Заболевшая женщина вызвала врачей. Ей выписали таблетки и взяли анализ на коронавирус. Результат, как это у нас делается, никто не читал. Через три дня ей стало совсем плохо. Вновь приехавшие врачи госпитализировали. В анализах был выявлен вирус, который три дня успешно жил и уничтожал организм. Легкие не завелись, женщина умерла. Волнует вопрос, - тому, кто нарушил регламент постановки диагноза за смерть человека хотя бы пальцем погрозят?

  • соня2009

    соня2009
    34 минуты назад

    Сообщаю подробности о последнем смертельном случае. Заболевшая женщина вызвала врачей. Ей выписали таблетки и взяли анализ на коронавирус. Результат, как это у нас делается, никто не читал. Через три дня ей стало совсем плохо. Вновь приехавшие врачи госпитализировали. В анализах был выявлен вирус, который три дня успешно жил и уничтожал организм. Легкие не завелись, женщина умерла. Волнует вопрос, - тому, кто нарушил регламент постановки диагноза за смерть человека хотя бы пальцем погрозят?

  • Простофиля

    Простофиля
    29 минут назад

    Карта последний раз обновлялась 7 июня. 9 дней прошло. Уже и не знаешь в каких городах и селах сколько.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    20 минут назад

    соня2009

    Сообщаю подробности о последнем смертельном случае. Заболевшая женщина вызвала врачей. Ей выписали таблетки и взяли анализ на коронавирус. Результат, как это у нас делается, никто не читал. Через три дня ей стало совсем плохо. Вновь приехавшие врачи госпитализировали. В анализах был выявлен вирус, который три дня успешно жил и уничтожал организм. Легкие не завелись, женщина умерла. Волнует вопрос, - тому, кто нарушил регламент постановки диагноза за смерть человека хотя бы пальцем погрозят?



    Я думаю, смерть другого человека здесь посчитана, умершего в больнице, а вашу знакомую вообще в статистику не включили. Но деньги за неё медики получат, как за короновирусную.

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