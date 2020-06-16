В Амурской области от коронавируса скончался еще один человек

В Приамурье на 15 июня зарегистрировано уже 6 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне сообщалось о пяти случаях.

Никакой более подробной информации не сообщается.

По последним данным, в Амурской области выявлено 44 новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе зафиксировано 1 062 случая COVID-19, 330 заболевших поправились.

Заболевшие – жители Благовещенска (414 человек), Свободного (271 человек), Благовещенского района (30 человек) Белогорска (38 человек), Тынды (67 человек), Зеи (6 человек), Магдагачинского района (31 человек), Шимановска (44 человека), Шимановского района (7 человек), пгт. Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (12 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинска (9 человек), Константиновского района (3 человека), Сковородинского района (26 человек), Тындинского района (7 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (9 человек), Михайловского района (16 человек), Мазановского района (16 человек), Архаринского района (1 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 2 213 человек (в Благовещенске – 834, в Свободном – 567), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 15 июня на новую коронавирусную инфекцию проведено 76 491 исследование, в том числе за последние сутки – 1 261. На изоляции по месту жительства находятся 2 185 человек, в изоляторах – 28, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции – 1,1 (в Благовещенске – 1,0; в Свободном – 1,1).

Показатель тестирования – 223 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.