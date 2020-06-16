В Благовещенске в этом году отремонтируют 2 детсада и 2 школы (фото)

В этом году будет проведен комплексный ремонт четырёх образовательных учреждений Благовещенска, пострадавших от масштабного переувлажнения и дождей лета 2019 года. Это корпус № 2 школы № 17 (Чайковского, 175), главный корпус гимназии № 1 (Калинина, 13), а также здания детских садов № 28 (Зейская, 176) и № 35 (50 лет Октября, 208).

Работу по выявлению возможных дефектов конструктивных элементов начали в прошлом году после обильных летних дождей. В части зданий необходимые ремонтные работы были проведены сразу, в других работы отложили до начала летнего периода.

За это время было проведено полное техническое обследование повреждённых зданий, подготовлены заключения, на основании которых составлены сметные расчеты.

Наибольшие преобразования ждут 17-ую благовещенскую школу. Корпус был закрыт ещё в феврале текущего года. Мониторинг показал, что школа нуждается в срочном ремонте. В здании выявлены деформация стен, сквозные трещины по фасаду, осыпание штукатурного слоя, частичные разрушения строительных конструкций. Завершить весь запланированный комплекс ремонтных работ планируют до конца текущего года. Поэтому новый учебный год дети встретят в первом корпусе образовательного учреждения.

Закрыт и корпус здания детского сада № 28. Просадка пола, деформация перегородок на первом этаже здания, отслоение штукатурного слоя, протекание кровли – устранением дефектов займутся в ближайшее время. Принять детей корпус сможет уже в сентябре.

Провести ремонт в течение летнего периода должны и в детском саду № 35. Дошкольное учреждение сильно пострадало от ливней в прошлом году. Оперативно на обустройство ограждения, ремонт отмостки и укладку тротуарной плитки оперативно были выделены средства из городского бюджета. Прошедшие сильные дожди показали, что работа была проделана качественно. Если в прошлом году территория детского сада была полностью затоплена, в этом году о ливне напоминали лишь несколько небольших луж, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Вместе с тем, переувлажнение сказалось на конструкции веранд – пристроек к основному зданию. Появились трещины с отслоением штукатурки. На время было принято решение не использовать веранды. После ремонта здание продолжит функционировать в полном объеме.

До начала нового учебного года планируют отремонтировать протекающую кровлю и фасад главного корпуса гимназии № 1.

Около 89 миллионов рублей из областного бюджета будет доведено на ремонт этих образовательных учреждений. С софинансированием городского бюджета общая сумма составит более 94 миллионов рублей.

Фото: администрация Благовещенска