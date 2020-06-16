В Благовещенске сгорел торговый павильон (фото)

Пожар в торговом павильоне произошел ночью 16 июня в микрорайоне Благовещенска. Ларек загорелся на Игнатьевском шоссе , возле парковки ГСТК.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного пожарной охраны поступило в 3:17, пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 3:24. Открытое горение было ликвидировано в 3:30, сообщил корреспонденту Амур.инфо оперативный дежурный управления МЧС.

На месте происшествия работали три единицы техники и 6 человек личного состава. Пожарным удалось отбить от огня рядом стоящие строения и павильоны.

Жертв и пострадавших нет. Причины и виновник возгорания устанавливаются.