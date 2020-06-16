В одном из детских садов Благовещенска коронавирусом заболел медработник

В областном центре Приамурья приостановлена деятельность детского сада № 50. Там COVID-19 выявили у медицинского работника. Родителей уже поставили в известность. Администрация сада разослала соответствующие сообщения.

«Администрация МАДОУ "ДС №50 Благовещенска" доводит до вашего сведения о приостановке образовательной деятельности в детском саду по адресу: Ленина, 43, корпус № 2 по факту установки случая заболевания новой коронавирусной инфекции, на основании предписания управления Роспотребнадзора по Амурской области от 13 июня "Об установлении случая заболевания коронавирусной инфекцией у медицинского работника муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 50 города Благовещенска". (…) В соответствии с предписанием необходимо обеспечить разобщение детей, посещающих дежурные группы», – говорится в сообщении.

В учреждении выпущен приказ о приостановке деятельности садика на 2 недели – с 12 по 25 июня.

В мэрии Благовещенска эту информацию подтвердили.