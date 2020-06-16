Из Свободного сообщают о существенном подъеме уровня воды в Зее

В Свободном на реке Зее отмечают существенный подъём уровня воды. Это подтвердили на гидрологической станции «Малая Сазанка».

«Ежегодно в конце мая на реках Селемджа, Нора и Ульма происходит таяние льда, что способствует подъёму уровня воды. Повлияли и обильные осадки, выпавшие на территории Приамурья, – прокомментировала гидролог Людмила Мудрак. – Зея поднялась приблизительно на 2-2,5 метра, подъём происходит при средних уровнях воды. На реке Селемдже в Норске наблюдался выход воды на пойму, но сейчас наблюдается спад».

Паводковая волна уже три дня «хозяйничает» на Зее, волна уйдёт в Амур в ближайшие несколько дней, сообщается в инстаграме газеты «Зейские огни».