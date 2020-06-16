Из Свободного сообщают о существенном подъеме уровня воды в Зее
В Свободном на реке Зее отмечают существенный подъём уровня воды. Это подтвердили на гидрологической станции «Малая Сазанка».
«Ежегодно в конце мая на реках Селемджа, Нора и Ульма происходит таяние льда, что способствует подъёму уровня воды. Повлияли и обильные осадки, выпавшие на территории Приамурья, – прокомментировала гидролог Людмила Мудрак. – Зея поднялась приблизительно на 2-2,5 метра, подъём происходит при средних уровнях воды. На реке Селемдже в Норске наблюдался выход воды на пойму, но сейчас наблюдается спад».
Паводковая волна уже три дня «хозяйничает» на Зее, волна уйдёт в Амур в ближайшие несколько дней, сообщается в инстаграме газеты «Зейские огни».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
◽️Уже середина июня, но настоящая жара ещё не пришла в Амурскую область: в дневные часы столбик термометра колеблется от +19 до 24 градусов, в ночные часы по-прежнему прохладно - +11 - 15. ⠀ ◽️Похолодание связано с прошедшим на территории региона циклоном, который вызвал на севере сильные ливневые дожди. ⠀ ◽️На реке Зея наблюдается существенный подъём уровня воды. Ситуацию «Зейским огням» прокомментировала гидролог гидрологичекой станции Малая Сазанка Людмила Мудрак: ⠀ ◽️- Ежегодно в конце мая на реках Селемджа, Нора и Ульме происходит таяние льда, что способствует подъёму уровня воды. Повлияли и обильные осадки, выпавшие на территории Приамурья. ⠀ ◽️Зея поднялась приблизительно на 2 - 2,5 метра, подъём происходит при средних уровнях воды. На реке Селемджа в Норске наблюдался выход воды на пойму, но сейчас наблюдается спад. ⠀ ◽️Паводочная волна уже три дня «хозяйничает» на реке Зея, волна уйдёт в Амур в ближайшие несколько дней. ⠀ ◽️По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится погода с переменной облачностью: возможны осадки. ⠀ ◽️Днём столбик термометра сохранится на отметке +19-21, в ночные часы прохладно - +13 градусов. В выходные возможна гроза. ⠀ 📸 Анна Прудникова и Наталья Ерошевич ⠀ #амурскаяобласть #свободный #зейскиеогни #гидрометеостанция #малаясазанка #реказея #высокаявода #циклонприамурье
Просмотров всего: 1295
#природа #происшествия #Свободный