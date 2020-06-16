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В Приамурье ГИБДД неделю будет присматриваться к нестандартным номерам

В Приамурье ГИБДД неделю будет присматриваться к нестандартным номерам
Фото: @gibdd_28amur

В Приамурье началось профилактическое мероприятие «Госзнак». С 15 по 21 июня ГИБДД будет выявлять автомобили с нечитаемыми, нестандартными, установленными с нарушениями ГОСТ, подложными государственными регистрационными знаками, а также без государственных регистрационных знаков.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно ГОСТ Р 50577-93 для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.

Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись RUS, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.

Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.

В настоящее время параллельно действует ГОСТ 50577-2018, в соответствии с которым на транспортных средствах с нестандартным место крепления регистрационных знаков допускается установка заднего «квадратного» регистрационного знака типа 1А вместо регистрационного знака типа 1.

За нарушение требований к установке на транспортных средствах государственных регистрационных знаков, а также за управление транспортным средством, без государственных регистрационных знаков, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 12.2 КоАП РФ.

Автоинспекторы напоминают водителям о недопустимости эксплуатации транспортных средств с установленными государственными регистрационными знаками, не соответствующими требованиям ГОСТа, и призывают привести свои автомобили в соответствующее состояние, сообщается на официальной инстаграм-странице ведомства.

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Комментарии
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  • iFrozen

    iFrozen
    1 час назад

    Ну "присматриваться" еще не означает "принимать меры".

  • Serega

    Serega
    1 час назад

    к размытым дорогам лучше бы присмотрелись

  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    горцы на тонированных, без номерных тачках сейчас улыбнулись и поехали на красный по своим делам..........

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    43 минуты назад

    Полгорода без номеров катается..

  • vitl33

    vitl33
    43 минуты назад

    А ещё надо внимательно к самым хитро***м присмотреться с армянскими, казахскими, туркменскими и прочими знаками.

  • Медвепут

    Медвепут
    40 минут назад

    Будут присматриваться, если что подштрафовывать))

  • Evelina

    Evelina
    28 минут назад

    С себя бы начали...

  • Tуман

    Tуман
    25 минут назад

    У меня ППСник по соседству живёт.

    Три машины и все без номеров.

    Вместо номеров надпись на всех машинах одинаковая, видимо что-то обозначает "для своих".

    Сдам за 15 тысяч рублей, считай даром, всего по 5 штук с авто

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