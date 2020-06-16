В Приамурье ГИБДД неделю будет присматриваться к нестандартным номерам

В Приамурье началось профилактическое мероприятие «Госзнак». С 15 по 21 июня ГИБДД будет выявлять автомобили с нечитаемыми, нестандартными, установленными с нарушениями ГОСТ, подложными государственными регистрационными знаками, а также без государственных регистрационных знаков.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно ГОСТ Р 50577-93 для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.

Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись RUS, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.

Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.

В настоящее время параллельно действует ГОСТ 50577-2018, в соответствии с которым на транспортных средствах с нестандартным место крепления регистрационных знаков допускается установка заднего «квадратного» регистрационного знака типа 1А вместо регистрационного знака типа 1.

За нарушение требований к установке на транспортных средствах государственных регистрационных знаков, а также за управление транспортным средством, без государственных регистрационных знаков, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 12.2 КоАП РФ.

Автоинспекторы напоминают водителям о недопустимости эксплуатации транспортных средств с установленными государственными регистрационными знаками, не соответствующими требованиям ГОСТа, и призывают привести свои автомобили в соответствующее состояние, сообщается на официальной инстаграм-странице ведомства.