В Белогорске арт-объект «Я люблю Белогорск» простоял нетронутым двое суток

В Белогорске вандалы снова покусились на один из фотопойнтов «Я люблю Белогорск», его недавно установили в сквере «Жемчужина» в микрорайоне Транспортный. Арт-объект простоял всего двое суток.

По поручению главы города был изготовлен новый фотопоинт. В целости он успел постоять всего двое суток. В ночь с 14 на 15 июня вандалы испортили подсветку.

«Неизвестные вырвали фотореле, ― рассказывает сотрудник дирекции парков Сергей Кульбака. ― Это устройство, которое необходимо для регулировки освещения. Сейчас фотопоинт стоит, но подсветка в нем не работает. Поломку заметили сегодня с утра. Конечно, возмущению нет предела, потому как только-только установили новый фотопоинт “Я люблю Белогорск”, накануне Дня города. Попытаемся восстановить своими силами в ближайшее время».

В ночь с 8 по 9 октября 2019 года фотопоинт был полностью разрушен. Камера видеонаблюдения зафиксировала неизвестного мужчину, который исходя из имеющегося видео, подошел к объекту и сразу начал ломать муниципальное имущество.

«Тогда букву восстановить самостоятельно не удалось бы, ― продолжил Сергей Кульбака. ― Заказывали полностью новый объект. 15 июня планируем установить такой же абсолютно новый фотопоинт в парке “Амурсельмаш”», сообщается в Инстаграме belogorck.ru.