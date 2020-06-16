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В Белогорске арт-объект «Я люблю Белогорск» простоял нетронутым двое суток

В Белогорске арт-объект «Я люблю Белогорск» простоял нетронутым двое суток

В Белогорске вандалы снова покусились на один из фотопойнтов «Я люблю Белогорск», его недавно установили в сквере «Жемчужина» в микрорайоне Транспортный. Арт-объект простоял всего двое суток.

По поручению главы города был изготовлен новый фотопоинт. В целости он успел постоять всего двое суток. В ночь с 14 на 15 июня вандалы испортили подсветку.

«Неизвестные вырвали фотореле, ― рассказывает сотрудник дирекции парков Сергей Кульбака. ― Это устройство, которое необходимо для регулировки освещения. Сейчас фотопоинт стоит, но подсветка в нем не работает. Поломку заметили сегодня с утра. Конечно, возмущению нет предела, потому как только-только установили новый фотопоинт “Я люблю Белогорск”, накануне Дня города. Попытаемся восстановить своими силами в ближайшее время».

В ночь с 8 по 9 октября 2019 года фотопоинт был полностью разрушен. Камера видеонаблюдения зафиксировала неизвестного мужчину, который исходя из имеющегося видео, подошел к объекту и сразу начал ломать муниципальное имущество.

«Тогда букву восстановить самостоятельно не удалось бы, ― продолжил Сергей Кульбака. ― Заказывали полностью новый объект. 15 июня планируем установить такой же абсолютно новый фотопоинт в парке “Амурсельмаш”», сообщается в Инстаграме belogorck.ru.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Может из железа сделать этот объект. Не все же любят Белогорск))

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Камеры поставить, больше камер, всех под колпак!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    это рекорд?или протесты как в Америке?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    54 минуты назад

    amur_mur_murКамеры поставить, больше камер, всех под колпак!


    Украдут, как фотореле))

  • paravis

    paravis
    31 минута назад

    Сознательный Гражданин

    Может из железа сделать этот объект. Не все же любят Белогорск))



    Железо могут на металл сдать.

    Надёжнее жб конструкция, ломай хоть убейся.

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    Партизанский отряд Труша в действии

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    30 минут назад

    Откуда такое отношение к родному городу? Зачем? Не нравится Белогорск, вали в Америку, там неграм как раз мойщики ног нужны белые.

  • Tуман

    Tуман
    24 минуты назад

    Светослав Ильиных

    Откуда такое отношение к родному городу? Зачем? Не нравится Белогорск, вали в Америку, там неграм как раз мойщики ног нужны белые.



    Главное, не унывают...

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