Выбор читателей за 15 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 15 июня.

В Шимановске расследуется уголовное дело о групповом убийстве. В лесном массиве мужчина и женщина лишили жизни знакомую, которую специально завели в безлюдный район.

Начавшие работать в июне российские отели и гостиницы должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что снявшие у них номера пары состоят в семейных отношениях. Гостиницы найдут выход из ситуации, считает представитель отрасли.

Женщину, которая совершала психологическое насилие над своей дочерью, заставляя целовать сожителя, будут судить. Сейчас 8-летняя девочка находится с биологическим отцом. История, которая стала известна благодаря реакции соседей и вызвала общественный резонанс, произошла в одной из квартир дома № 5/3 на улице Нагорной в Благовещенске.

В Амурской области лабораторно подтверждены 44 новых случая новой коронавирусной инфекции. Больше всего в Свободном – 17. На втором месте по приросту – Благовещенск, где плюс 10 новых случаев.