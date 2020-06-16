Выбор читателей за 15 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 15 июня.
В Шимановске произошло групповое убийство (фото 18+)
В Шимановске расследуется уголовное дело о групповом убийстве. В лесном массиве мужчина и женщина лишили жизни знакомую, которую специально завели в безлюдный район.
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер
Начавшие работать в июне российские отели и гостиницы должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что снявшие у них номера пары состоят в семейных отношениях. Гостиницы найдут выход из ситуации, считает представитель отрасли.
Благовещенку, заставляющую дочь целовать сожителя, будут судить
Женщину, которая совершала психологическое насилие над своей дочерью, заставляя целовать сожителя, будут судить. Сейчас 8-летняя девочка находится с биологическим отцом. История, которая стала известна благодаря реакции соседей и вызвала общественный резонанс, произошла в одной из квартир дома № 5/3 на улице Нагорной в Благовещенске.
Снова самый большой прирост в Свободном: в Амурской области 44 новых случая COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждены 44 новых случая новой коронавирусной инфекции. Больше всего в Свободном – 17. На втором месте по приросту – Благовещенск, где плюс 10 новых случаев.
Просмотров всего: 5