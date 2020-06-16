Чигиринские власти о присоединении к Благовещенску: сделать из Чигирей колонию просто

Согласно официальным данным Амурстата, в селе Чигири Благовещенского района проживает менее 13 тысяч человек. При этом местные власти категорически не согласны с такими цифрами. По словам главы села Любови Андреевой, только избирателей в селе – 16 тысяч человек.

«Село Чигири уже довольно большое. Его даже можно внести в Книгу рекордов Гиннеса по числу населения. Точных данных мы не имеем, потому что люди сейчас через миграционную службу прописываются. Но по нашим расчетам у нас более 20 тысяч населения. Думаю, грядущая перепись это покажет», – говорит глава Чигирей.

В будущем жители села могут стать горожанами. Вопрос присоединения Чигирей к Благовещенску обсуждается уже не первый год. Об этом заговорил и глава региона Василий Орлов. При слиянии у села появятся общая налоговая база и бюджет. Годовой бюджет Чигирей составляет около 70 миллионов рублей. Непосредственно на нужды села уходит 60 миллионов, оставшиеся средства – на нужды района.

При этом есть опасения, что после слияния село будет финансироваться по остаточному принципу.

«Мы самодостаточные, не дотационные. Область нам денег не выделяет. Мы живем за счет своего бюджета, который в основном складывается из земельного налога и налога на недвижимость, НДФЛ и так далее. Кроме того, бюджет администрации Благовещенского района в том числе складывается за счет средств бюджета Чигиринского сельсовета. И выход Чигирей из района довольно существенно отразится на районном бюджете.

Благовещенску, наверное, было бы выгодно присоединить Чигиринский сельсовет. Но тогда возникает вопрос по дальнейшему финансированию. В любом случае здесь на местах нам виднее, что нужнее людям: где отремонтировать, какую дорогу сделать. И мы все свои возможности и средства на это пускаем. А если это будет часть Благовещенска, думаю, бюджет Чигирей будет распределяться по всей территории, то есть сюда финансирование будет по остаточному принципу», – считает Любовь Андреева.

Если жители Чигирей лишатся статуса жителей села, они потеряют и соответствующие льготы.

«У нас страховка на авто на 40 % дешевле, чем в городе, электроэнергия дешевле, а ведь у нас очень большой частный сектор, и частные индивидуальные дома тоже отапливаются за счет электроэнергии. И если по карману работающего человека это и не бьет сильно, то пенсионеру это очень ощутимо. Они ведь считают каждую копейку.

У нас льгота для военных пенсионеров. У них пенсия на 10 % выше, чем в городе. Есть льгота для пенсионеров по земле – они освобождены от уплаты налогов. И хотя правительство нам много раз рекомендовало ввести какую-нибудь ставочку для уплаты налога, мы стоим на своем, потому что бюджет пока позволяет. Есть льготы у работников образования, здравоохранения и культуры. Электроэнергия и тепло для них бесплатны – они получают субсидию», – говорит глава Чигирей.

Председатель Чигиринского сельского совета народных депутатов Александр Брянцев недоумевает, почему село не интересовало Благовещенск раньше, когда городу в начале 2000-х отходили Плодопитомник, Белогорье, Садовое.

«Сделать из Чигирей колонию просто. Сейчас Чигири востребованы, а почему-то в 2004-2005 году никаких помыслов не было, когда все было захудалое и нищий бюджет. Сегодня для города – это получить несколько десятков миллионов рублей. Мы не дотационные. Была создана команда, и с 2004 года Чигири стали такими, какие они есть. То есть это было не стихийно, а именно создавалась привлекательность села. (…) У людей есть горький опыт. Это Плодопитомник, Белогорье, Садовое. В начале 2000-х стали частью города. Из Благовещенского района выхватили, будем так говорить, самые доходные сельские поселения. У Чигирей был значительно меньше бюджет. И что сегодня? Супердороги в Плодопитомнике? В Белогорье все прекрасно и идеально? Им оставили название село, но они в городском округе, и никаких льгот как у сел у них нет. Моя теща, когда вышел закон о ежемесячной надбавке к пенсии в 10 %, если живешь и работаешь определенное время в сельской местности, хотела надбавку получить. Она в 1960 году окончила сельхозинститут, всю жизнь проработала в Плодопитомнике. Пошла за этой льготой счастливая, даже кошелек, по-моему, новый купила, а ей рассказывают: село Плодопитомник – городской округ. До свидания. Вы под это не попадаете», – делится Александр Станиславович.

Еще один немаловажный, по мнению местных властей, аспект – это сельская ипотека по ставке 2,7 %. В Благовещенском районе по этой программе жилье приобрели 83 семьи, из них в Чигирях – 77.

Объединение Чигирей и Благовещенска – это всего лишь вопрос времени. По крайней мере так считает теперь уже бывший депутат Благовещенской городской думы Сергей Щербаков. Осенью 2019 года он также поднял вопрос о необходимости объединения села и города.

«Если смотреть с экономической точки зрения, то это интересно больше городу, потому что город плавно слился с Чигирями. И Чигири уже пользуются благами города. Зейский водозабор – городской, но на сегодняшний день дает селу. Плюс экономия для администрации Благовещенского района в плане административного содержания, то есть не надо содержать Думу и так далее. Сегодня у нас город не может обеспечить многодетных семей земельными участками. А в Чигирях, возможно, земли для решения этого вопроса имеются. Кроме того, у города есть возможность дальше развивать инфраструктуру Чигирей. На сегодняшний день Минэкономразвития Дальнего Востока очень много выделяет денежных средств, порой их некуда приспособить, в городе не могут найти земли для эффективного использования. И рано или поздно все равно Чигири будут частью города – это неизбежно. Я не думаю, что Чигири что-то потеряют от этого, они наоборот приобретут. Приобретут более эффективного менеджера по дальнейшему развитию инфраструктуры и мест зон отдыха и так далее. На мой взгляд, городу просто надо будет разработать концепцию развития Чигирей, чтобы жители видели, зачем им присоединяться к Благовещенску. И город должен их в себя влюбить, написать свою программу. Это мое сугубо мнение. Без такого подхода обоснованного городу будет тяжело присоединить. В любом случае последнее слово все равно остается за жителями Чигирей», – считает Сергей Щербаков.

Согласно 131 федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан. То есть для получения согласия населения «проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования». И, судя по всему, на сегодня население Чигирей категорически против такого слияния.

«Это мое родное село. Мои деды здесь забивали первый кол. Мой дедушка был председателем сельского совета в Чигирях, я был главой. Сейчас председатель. Почему мне это село дорого? Мне есть чем гордиться: предками, родной школой, жителями. И есть возможность уехать за лучшей жизнью, но я никуда не собираюсь. За благо, за свое село будем бороться», – уверенно говорит Александр Брянцев.

На сайте Амур.инфо проводится опрос, где участники могут высказаться, нужно ли, на их взгляд, объединять Чигири и Благовещенск.