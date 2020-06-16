Гороскоп 16 июня: Весам пригодится обаяние, а Козерогам нужно держаться естественно

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:42

Солнце в Близнецах.

Овен. Неблагоприятный день для любой деятельности. С самого утра ожидайте недоразумений и конфликтов. Судьба вновь испытывает Вас на тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. День благоприятен для Овнов творческих профессий. Сегодня они смогут реализовать свои замыслы или уладить проблемы, связанные с ремонтом квартиры или благоустройством дома.

Телец. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на Вас, поэтому следите за приметами. Рекомендуются размышления, планирование, действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Постарайтесь, несмотря ни на что, владеть собой и не принимать поспешных, необдуманных решений.

Близнецы. Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества. Вторую половину дня постарайтесь провести на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в парк. Избегайте резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть. Звезды не советуют рассчитывать на успех и в любовных делах. Вам предложат интересную и выгодную работу, астрологи советуют соглашаться без лишних сомнений.

Рак. Если в семье никак не наступит гармония, попробуйте провести какое-то время отдельно друг от друга. День символизирует выбор цели, концентрацию энергии и усиления внешнего влияния. День может принести Ракам необъяснимую тревогу, ощущение раздвоения, просчеты, обманы. Звезды предупреждают Вас о том, что чрезмерные чувствительность и доверчивость могут стать причиной многих страданий.

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Лев. День связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Звезды сулят Вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности, в финансовых делах. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии Вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваша неповторимость, обаяние и уверенность в своей правоте заставят партнеров пойти на сотрудничество.

Дева. Есть смысл остановиться, подумать о событиях ближайших нескольких дней, работа над ошибками будет и эффектной, и эффективной. Беспокойный образ жизни, большой объем работы могут значительно снизить Ваш жизненный тонус. Вероятны затруднения в новых делах, переосмысление намеченных целей.

Весы. Этот день отмечен гармонией, покровительством Высших сил, справедливостью. Используйте обаяние в своих интересах – вероятно, сегодня Вам придется решать множество вопросов одновременно. Благоприятны обращения к начальству или в правительственные организации, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты.

Скорпион. Вероятны выгодные предложения и очень эффективное общение с коллегами. Избегайте тесных контактов этим утром, из-за минутного недопонимания Вы можете лишиться союзника или друга.

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Стрелец. Звезды советуют Вам быть смелее и отчаяннее, чтобы добиться расположения понравившегося человека. Благоприятный день для обращения к начальству или в вышестоящие организации. Если у Вас назначена деловая встреча, желательно осуществить ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, негативные тенденции дня помешают сделать задуманное. Хороший день для покупок.

Козерог. Положение планет может расположить к принятию спонтанных решений. Вероятны случайные встречи, неожиданные телефонные звонки, поступление интересных новостей. Один из «чистых» дней, отмеченный гармонией и равновесием чувств. Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте – у Вас все получится. Допустимы даже рискованные мероприятия.

Водолей. Перед Водолеями будет стоять уйма нерешенных вопросов. Распределите, какие для Вас важные, а про какие следует на время забыть. Первая половина дня чревата трудностями в профессиональных отношениях. Неблагоприятный день для активных начинаний и перемещений по ступеням служебной лестницы. Возможно, именно сегодня Вас настигнут нерешенные проблемы или прежние ошибки в делах, что отрицательно скажется на вашем авторитете или положении в коллективе.

Рыбы. Благоприятный день для достижения желаемого (в разумных пределах). Можно будет смело идти вперед, но при том условии, что Вы не будете слишком чувствительны к уколам самолюбия. Не стоит нервничать из-за пустяков. Если Вас будут мучить несправедливое отношение и проявление грубости, то нужно просто отдалиться от неприятных Вам людей. Попробуйте философски подойти к возникшей проблеме. День благоприятный для планирования.

Астролог: Вальдемар Небоходцев