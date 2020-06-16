В Дальневосточном ГАУ открыли новые специальности для выпускников 9 и 11 классов

На факультете среднего профессионального образования Дальневосточного ГАУ открыли две новые специальности, поступить на которые могут выпускники девятых классов и 11-классники без результатов ЕГЭ. Абитуриенты могут подать документы и на бюджетные, и на договорные места.

«Факультет среднего профессионального образования был открыт в 2018 году. К этому в университете долго готовились, получали лицензию на специальности, формировали материально-техническую базу, выполняли капитальный ремонт общежития. Мы имеем лицензию на 14 специальностей, в настоящее время реализуем 5, – рассказывает декан факультета СПО Александр Науменко. – В области сформирован список наиболее востребованных и перспективных специальностей среднего профессионального образования, наши специальности есть в этом перечне, и для нас это важно».

До сегодняшнего дня на факультете среднего профессионального образования вчерашние школьники могли получить образование по трем специальностям – механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, ветеринария. С этого года абитуриентам предложат еще две новые специальности – землеустройство и технология молока и молочных продуктов.

«Многие ребята в 9 классе не всегда осознают, кем они хотят быть. Часто бывает, что проблема выбора профессии ребенком волнует прежде всего родителей. Поэтому мы ведем разговор и с родителями. И когда уже он к нам поступил на специальность, и углубившись в специфику специальности, начал разбираться, тогда он понимает, что сделал правильный выбор, – продолжает Александр Науменко. – Каковы главные критерии выбора будущей профессии? Во-первых, она должна быть интересна и не должна ассоциироваться со словами из одной малоизвестной песни: “…твой бунт против папы и мамы закончится офисным креслом, мерцающим синим экраном и нудным трудом бесполезным, на смену протесту и крику придут тишина и усталость, твоя жизнь не кино и не книга, какая жалость”. При этом я как руководитель не могу допустить того, что мы наберем всех подряд. Нет. Мы будем зачислять лучших и мотивированных ребят».

Окончившие девятый класс ребята будут учиться на факультете СПО 3 года 10 месяцев. Первый год для них станет общеобразовательным – предстоит пройти программу 10 и 11 класса, затем начнется изучение профессиональных дисциплин. После 11 класса срок обучения на год меньше. Также поступить на факультет СПО смогут выпускники прошлых лет.

Всего на факультет СПО готовы зачислить 320 человек, из них 110 сможет учиться на бюджетных местах. По 25 бюджетных мест предусмотрено на трёх действующих специальностях, 20 бюджетников примут на специальность «Землеустройство», 15 – на «Технологию молока и молочных продуктов».

Прием заявлений от поступающих в вузе уже начался. Экзамены при поступлении сдавать не нужно. Пройдет ли абитуриент на бюджетное место, решит средний балл в школьном аттестате.

«Мы считаем средний балл аттестата и на сайте публикуем рейтинговые списки, которые обновляются каждый день, – поясняет декан факультета СПО. – Абитуриент видит, как идет движение. Примерно 18 августа 2020 года мы подведем итоги конкурса и зачислим ребят на бюджет, остальные смогут учиться по договору».

В вузе напоминают, что абитуриенты могут подавать как оригиналы, так и копии документов, при этом для увеличения шансов поступления на бюджет, можно указать несколько специальностей в заявлении. Зачисление производится только при наличии оригинала, который нужно предоставить не позднее 15 августа 2020 года.

Для школьников, которые поступают на факультет СПО с аттестатом с отличием, предусмотрена единовременная выплата – 10 тысяч рублей. Для всех предусмотрена стипендия. Оплачивать обучение те, кто учится по договору, смогут помесячно, при этом они тоже могут получать стипендию за счет собственных средств университета, при условии обучения на «хорошо» и «отлично».

Педагогический состав факультета представлен высококвалифицированными преподавателями первой и высшей категории, в том числе с ребятами будут работать кандидаты наук, доценты, говорят здесь.

«А еще наши студенты могут заниматься в творческих коллективах, студенческом самоуправлении, спортивных секциях, мы им предоставляем такую возможность. У нас есть ребята, которые за счет вуза выезжают на соревнования и привозят медали. Есть направление волонтерское, есть возможность представлять результаты своих научных исследований, наши студенты уже имеют первые достижения. Сейчас одна наша студентка претендует на премию правительства РФ», – делится Александр Науменко.

Преимущество обучения на факультете СПО заключается в том, что студент за время обучения получит и рабочую профессию. Также студенты Дальневосточного ГАУ могут пройти обучение в автошколе университета, и получить водительское удостоверение категории «В». Обучающиеся имеют возможность проходить практику на лучших предприятиях региона, с которыми у университета действуют долгосрочные партнерские отношения.

Всех иногородних в вузе готовы обеспечить общежитием. Недавно там провели капитальный ремонт, сейчас собирают новую мебель для будущих студентов.

По окончании обучения выпускники факультета СПО – кстати, первый выпуск здесь будет в 2022 году – получат диплом о среднем профессиональном образовании, и без сдачи ЕГЭ, через внутреннее тестирование смогут поступить на 1 курс и получить высшее образование, выбрав любое направление подготовки.

«Сегодня есть спрос на специалистов и среднего, и высшего звена в сельском хозяйстве. Они востребованы и в области, и за ее пределами. Например, в прошлом году мы начали плотно сотрудничать с Хабаровским краем, подписано соглашение, и мы будем готовить для них кадры. Вообще, мы работаем на весь Дальний Восток. Сельское хозяйство развивается высокими темпами, – заключает Александр Науменко. – Мы понимаем, что главную оценку качества нашего образования дадут работодатели, когда наши выпускники к ним придут. Мы работаем на высоком уровне и гарантируем качественную подготовку выпускников».