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Вирусолог: COVID будет с нами еще несколько лет

Вирусолог: COVID будет с нами еще несколько лет
Фото: rg.ru

Угроза заражения COVID-19 в России будет сохраняться еще долгое время, но с некоторыми спадами. Об этом заявил российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Вообще полного возвращения к нормальной жизни не будет, наверное, довольно долго. Тут я согласен с американским ученым. В своих комментариях я иногда говорил, что нам предстоят год, два или три, пока этот вирус от нас не отцепится. Другое дело, что все-таки будут спады. Думаю, что к концу месяца — в начале августа, наверное, — у нас ситуация более или менее нормализуется, но ненадолго. Скорее всего, осенью опять начнется волна», — прогнозирует Анатолий Альтштейн.

Сейчас прогноз американцев на возвращение к «доковидной» жизни через год звучит слишком оптимистично. По мнению вирусолога, SARS-CoV-2 еще долго будет сохраняться в популяции.

Специалисты прогнозируют вторую волну COVID-19 уже осенью 2020 года. Анатолий Альтштейн объяснил, с чем связано волновое возвращение коронавирусной инфекции.

«Эти волны зависят от нескольких причин. От биологических: от того, что с вирусом происходит. От климатических: погодные условия оказывают влияние. Лето — довольно благоприятный период для снижения эпидемии, а осень — менее благоприятный. И, конечно, большое влияние оказывает отношение населения: когда происходит спад, люди расслабляются. С вирусом тоже происходят изменения. С моей точки зрения, они должны происходить в более мягкую сторону, но заразительность COVID-19 никуда не денется — она будет укрепляться, и вирус будет распространяться», — сказал Анатолий Альтштейн.

Будут ли в России вводить ограничения из-за второй волны COVID-19, и насколько жесткими они станут, — сейчас прогнозировать сложно.

«Меры должны приниматься. Но поскольку это всегда решения политико-экономические в значительной степени, трудно сказать, будет ли эта волна такой уж сильной, и как на нее будет реагировать власть — тоже не совсем понятно. Например, есть страны, которые закрыли глаза на потери из-за пандемии. Они говорят своим гражданам: «Да ничего, вы сами справляйтесь, старайтесь меньше контактировать. Если можете, изолируйтесь, дистанцию держите, и живите себе». Вот Швеция, например. Довольно большие человеческие потери, летальность довольно высокая. Тем не менее есть такая тактика», — резюмировал Анатолий Альтштейн в интервью «Федеральному агентству новостей».

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    53 минуты назад

    оптимистично

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