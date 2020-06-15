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В Приамурье 16 июня для борьбы с COVID вылетят специалисты Минздрава

В Приамурье 16 июня для борьбы с COVID вылетят специалисты Минздрава
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Специалисты Минздрава намерены во вторник выехать в Амурскую область, Карачаево-Черкесию и на Камчатку для оказания помощи пациентам с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Премьер Мишустин поручил направить бригады туда, где число больных является высоким.

«Завтра планируется выезд специалистов в Амурскую область, также мы направляем совместно с Башкирией федеральных и региональных специалистов в Карачаево-Черкесию. Мы направляем специалистов на Камчатку, и сегодня там работают совместно с московскими специалистами бригады под руководством заместителя министра здравоохранения», - сообщил Мурашко 15 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он уточнил, что «эта помощь позволяет не только выстроить маршрутизацию, но и оказать конкретную помощь пациентам и улучшить исходы».

«Специалисты федеральных клиник уже совершили 16 выездов в 11 регионов. Они помогают выявлять новые случаи и эффективно организовывать лечение заболевших, а также консультируют местных врачей по наиболее тяжелым пациентам», – добавил премьер, отметив, что с Минздравом в этой работе успешно взаимодействуют специалисты из Минобороны, МЧС, Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    5 минут назад

    Чего это "вдруг федералам" здесь понадобилось?

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