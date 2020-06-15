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В Амурской области ФАС возбудила дела о госзакупках зданий, «построенных в будущем»

В Амурской области ФАС возбудила дела о госзакупках зданий, «построенных в будущем»
Фото: fas.gov.ru

Эксперты Бюро расследований ОНФ выявили признаки сговора при проведении государственных закупок «построенных в будущем». Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области возбудило два дела об антиконкурентном соглашении заказчиков и участников торгов на общую сумму 430 миллионов рублей.

Муниципалитеты объявили закупки на приобретение здания физкультурно-оздоровительного комплекса и благоустроенных квартир для переселенцев из аварийного жилья. В каких территориях выявлены нарушения, не уточняется.

При проверке закупок региональное УФАС установило, что еще до публикации извещений о проведении торгов ООО «Строительная компания "Содружество"» и ООО «Строительно-монтажное управление» начали работу по исполнению будущих контрактов. Компании заранее подготовили сметную документацию, заключили договоры по передаче в аренду земельных участков, на которых должны быть построены объекты, и получили разрешения на их строительство.

Подобная схема организации торгов говорит об антиконкурентном соглашении, когда заказчик уже заранее выбрал наиболее предпочтительного для себя застройщика, а проведенные закупки стали лишь формальным соблюдением действующего законодательства, сообщается на официальном сайте ОНФ.

«Такие действия застройщиков и заказчиков могут свидетельствовать о сговоре, направленном на недопущение иных хозяйствующих субъектов к участию в торгах. Если антиконкурентное соглашение будет доказано, нарушителей ждет административная, а возможно, и уголовная ответственность», – пояснил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что закупка зданий или объектов, построенных в будущем, помимо прочего, несет риски некачественного выполнения работ.

«Активисты и эксперты Народного фронта обращают внимание на нестандартный подход заказчиков к закупкам. Траты бюджетных средств – не место для творческого подхода. Особенно, когда дело касается возведения социальных объектов. Закупка на строительство – стандартная, прозрачная процедура, а когда у заказчика появляется желание отдать контракт своему подрядчику, начинается поиск лазеек и изобретение разных «серых» схем, и это повод обратить внимание», – рассказал Гетта.

Он добавил, что эксперты Бюро расследований ОНФ выявили 71 случай торгов по приобретению зданий, «построенных в будущем». «Все материалы были переданы в ФАС России. Результаты проверок ведомства уже подтверждают выводы экспертов ОНФ», – сообщил Гетта.

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