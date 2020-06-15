В Белогорске выпускникам школ запретили собираться на массовые мероприятия

Фото: администрация Белогорска

Выпускникам Белогорска вручили документы об окончании школы и одновременно напомнили, что проводить по этому поводу массовые мероприятия запрещено. Контроль за этим будет усилен, сообщает пресс-служба администрации города.

Аттестаты об основном общем образовании получили 770 выпускников 9 классов, аттестаты о среднем (полном) общем образовании – 304 выпускника 11 классов. Итоговые оценки девятиклассникам выставлены по итогам учебного года, одиннадцатиклассникам – по итогам 10 и 11 классов.

«Все 1074 аттестата вручены в школах с соблюдением мер санитарной безопасности, – рассказала председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина. – Соблюдался масочный режим и дистанцирование, на входе в образовательные учреждения производилась обработка рук дезсредствами. В текущем году в Белогорске 36 медалистов, получивших аттестаты с отличием. 101 выпускник награжден благодарственными письмами главы Белогорска за отличную учебу, за достижения в области спорта, искусства, научно-технического творчества, за активное участие в молодежной политике. Мы поздравляем наших выпускников с окончанием школьных лет и началом нового пути. Желаем успешной сдачи единых госэкзаменов».

Между тем глава Белогорска Станислав Мелюков обсудил с замглавы по социальной политике Галиной Бурмистровой меры, направленные на предотвращение распространения среди выпускников коронавирусной инфекции как в период экзаменов, так и накануне их проведения. Одна из них – запрет на массовые мероприятия с участием выпускников и классных руководителей с выездом в соседние территории.

«Родители должны понимать всю меру ответственности, особенно в последние дни перед экзаменами, – отметила замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. – Несоблюдение дистанцирования, масочного режима, мер гигиены может привести к заразному заболеванию. Если выпускник заболеет, то будет проведено эпидрасследование, и в случае худшего сценария это может привести к карантину целого класса, и, как следствие, сдаче экзаменов всеми школьниками в более поздние сроки. Есть информация о том, что некоторые классы школ города решили отметить получение аттестатов на природе, за пределами города. Стоит ли выезд на природу таких рисков? Думаю, нет».

Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил комитету по образованию усилить контроль за самодисциплиной школьных коллективов и в случае нарушений направлять информацию в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.