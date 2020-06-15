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В Якутске и еще двух городах отменили парад Победы

В Якутске и еще двух городах отменили парад Победы

В Якутске отменен ранее запланированный на 24 июня парад Победы, так же сделали в Челябинске. Власти Пензенской области сообщили о переносе парада на более поздний срок.

Вместо парада в Якутске 24 июня состоятся открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции. В Республике Саха (Якутия) зафиксировано 3122 случая заболевания, из которых 85 — за последние сутки. 20 человек умерли. Режим самоизоляции действует до 21 июня.

В Челябинской области официально зарегистрировано 4,8 тысячи заразившихся коронавирусом, умерли 82 человека. За последние сутки выявлено 169 новых случаев заражения. В регионе до 30 июня действуют режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. При этом с понедельника, 15 июня, открываются все санатории с медицинской лицензией.

В Пензенской области режим повышенной готовности действует до 21 июня. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений, разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, небольших магазинов. Всего в области подтверждено 3 729 случаев коронавируса, умер 31 человек.

В Москве и других городах России парад Победы в связи с коронавирусом состоится не 9 мая, а 24 июня — в день исторического парада в 1945 году. В Кремле сообщили, что приглашения рассылаются только главам государств СНГ, с остальными высокопоставленными зарубежными гостями вопрос будет решаться «уже по ситуации», сообщает «Коммерсант».

В Амурской области парад пройдет в Белогорске, в месте базирования 35-й Краснознаменной общевойсковой армии.

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#военные #праздники

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