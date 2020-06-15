Благовещенцев приглашают на хакатон

«Точка кипения» в Благовещенске 20 и 21 июня проведет масштабный онлайн data-хакатон. Он пройдет в рамках второго этапа международного проекта АСИ World AI & Data Challenge.

Хакатон — это форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.

10 февраля Агентство стратегических инициатив и Всемирный банк запустили международный конкурс World AI & Data Challenge, направленный на решение глобальных социально-экономических задач с помощью технологий обработки больших данных и искусственного интеллекта.

На первом этапе конкурса было подано 147 задач из Сингапура, Казахстана, Узбекистана, Монголии и 43 регионов России. Лучшие задачи, отобранные экспертным жюри конкурса, будут представлены для решения как в рамках data-хакатона, так и для самостоятельной доработки после мероприятия. А разобраться в них помогут организаторы и эксперты мероприятия.

К участию приглашаются IT- и data-специалисты, студенты, представители IT-компаний. Лучшие разработанные решения будут внедряться по всей России, их представят для тиражирования в другие страны.

Мероприятие пройдет в online-формате на платформе ZOOM. Более подробная информация опубликована на платформе (leader-id.ru/event/51544), сообщает пресс-служба городской администрации.