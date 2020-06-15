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В Благовещенске горе-мать с Нагорной накажут штрафом

В Благовещенске горе-мать с Нагорной накажут штрафом
Фото: pixabay.com

Полиция Благовещенска в отношении матери девочки из нашумевшей истории с улицы Нагорной составила протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По ней предусмотрен штраф до 500 рублей.

История, которая стала известна благодаря реакции соседей и вызвала общественный резонанс, произошла в одной из квартир дома № 5/3 на улице Нагорной в Благовещенске.

13 июня в социальных сетях опубликовано видео, в котором жители дома по улице Нагорной Благовещенска сообщают о том, что в одной из квартир возможно совершается психологическое насилие над ребенком, слышны крики и плач девочки.

Сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу вместе с сожителем проживает женщина 1986 года рождения, имеющая дочь 2012 года рождения и сына 2006 года рождения.

По определению Мирового суда по обоюдному согласию родителей дети постоянно проживает со своими отцами по другим адресам. В настоящее время в суде находится в производстве дело по факту лишения данной женщины родительских прав.

«Установлено, что в ночь с 12 на 13 июня девочка находилась в квартире матери, которая вместе с сожителем употребляла спиртные напитки. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Женщина криками пыталась убедить дочь лучше относиться к сожителю матери. Этот момент и запечатлен на видео, распространённом в соцсетях», - поясняет полиция из собранных материалов дела.

Установлено, что ребенок находился у матери без ведома отца, о произошедшем ему сообщили сотрудники полиции.

В настоящее время ребенок находится с отцом по месту постоянного проживания. Инспекторами ПДН во взаимодействии с работниками центра «Доброта», специалистом охраны прав детства обследованы условия пребывания ребёнка. Причин неблагополучия не выявлено.

Проверка продолжается.

Ранее Амур.инфо сообщало, что горе-мать ждет суд на предмет лишения родительских прав.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    16 минут назад

    Третий раз уже об этом..

  • батарейка

    батарейка
    10 минут назад

    Так еще мальчонка у нее имеется, боже мой, бедные дети полусироты.

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