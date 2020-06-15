В Благовещенске горе-мать с Нагорной накажут штрафом

История, которая стала известна благодаря реакции соседей и вызвала общественный резонанс, произошла в одной из квартир дома № 5/3 на улице Нагорной в Благовещенске.

13 июня в социальных сетях опубликовано видео, в котором жители дома по улице Нагорной Благовещенска сообщают о том, что в одной из квартир возможно совершается психологическое насилие над ребенком, слышны крики и плач девочки.



Сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу вместе с сожителем проживает женщина 1986 года рождения, имеющая дочь 2012 года рождения и сына 2006 года рождения.

По определению Мирового суда по обоюдному согласию родителей дети постоянно проживает со своими отцами по другим адресам. В настоящее время в суде находится в производстве дело по факту лишения данной женщины родительских прав.

«Установлено, что в ночь с 12 на 13 июня девочка находилась в квартире матери, которая вместе с сожителем употребляла спиртные напитки. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Женщина криками пыталась убедить дочь лучше относиться к сожителю матери. Этот момент и запечатлен на видео, распространённом в соцсетях», - поясняет полиция из собранных материалов дела.



Установлено, что ребенок находился у матери без ведома отца, о произошедшем ему сообщили сотрудники полиции.

В настоящее время ребенок находится с отцом по месту постоянного проживания. Инспекторами ПДН во взаимодействии с работниками центра «Доброта», специалистом охраны прав детства обследованы условия пребывания ребёнка. Причин неблагополучия не выявлено.

Проверка продолжается.

Ранее Амур.инфо сообщало, что горе-мать ждет суд на предмет лишения родительских прав.