Прокурор Амурской области призвал Заксобрание внести «поправку о ветеранах труда» согласно Конституции

Ветераны труда Амурской области смогут сохранять выплату при переезде в другой регион. Прокурор Приамурья внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания соответствующий законопроект.

Как указано в пояснительной записке, право на ежемесячную выплату в действующей версии закона имеют ветераны труда Амурской области, постоянно проживающие в регионе.

Таким образом, предоставление мер соцподдержки поставлено в зависимость от региона проживания, что не отвечает вытекающим из Конституции принципам, лежащим в основе социального обеспечения. Аналогичная правовая позиция изложена в решениях Конституционного суда РФ от 04.12.2003 № 444-О, от 01.04.2008 № 479-0-П, от 08.12.2015 № 32-П и других, указывает прокурор.

«Причиной выезда многих является переезд к детям, поскольку требуется уход ввиду преклонного возраста. Заслуги ветеранов Амурской области, выехавших за пределы области, не утратили свою значимость для области. Они, работая, внесли свой неоценимый вклад в развитие области, за что им и было присвоено это почетное звание», указано в пояснительной записке.

В Заксобрании пояснили, что депутаты рассмотрят проект в ближайшее время.

Право на получение звания «Ветеран труда Амурской области» и соответствующие меры социальной поддержки предоставлены гражданам, имеющим определенные награды и трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо (в случае прохождения заявителем службы) наличие выслуги 20 лет в календарном исчислении.

В Амурской области за счет средств областного бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 721 рубля, единый социальный проездной билет либо социальная карта на проезд на пассажирском транспорте общего пользования. Кроме того, ветеранам труда предоставляется ежемесячная социальная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе твердого топлива при наличии печного отопления, в размере 50 % платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Выплату в Приамурье получают 39 720 человек.

Вопросы, касающиеся присвоения звания «Ветеран труда», в том числе вопросы о том, какие награды дают право на присвоение звания «Ветеран труда», амурчане могут уточнить в территориальных управлениях социальной защиты населения или по единому социальному телефону: 8(4162)200-213.

В Амурской области есть еще ряд выплат за особые заслуги, которые также «привязаны» к месту проживания в регионе. Следуя логике принятия «Поправки о ветеранах» и статье 27 Конституции, устанавливающей, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право свободно выбирать место пребывания и жительства, их также логично «отвязать» от прописки согласно складывающейся правовой практике.

В апреле 2019 года в Госдуму вносился законопроект, которым предлагалось сохранять льготы ветеранам труда в случае их переезда в другой регион, искоренив на местах принцип «оседлости».