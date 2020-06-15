В Благовещенске прогнозируют большую явку на голосовании по поправкам в Конституцию

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В территориальной избирательной комиссии Благовещенска прогнозируют большую явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом председатель городского избиркома Сергей Чапаев рассказал в программе «Простые вопросы».

«Мы прогнозируем большую явку, потому что изменения все-таки в Конституцию Российской Федерации. Мне кажется, каждый человек должен прийти и выразить по этому поводу свое мнение», – сказал Сергей Чапаев. При этом он пояснил, что изменения будут считаться одобренными, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании.

«Для нас главным приоритетом при проведении голосования является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Будут приняты необходимые меры обеспечения эпидбезопасности все участников голосования», – добавил Сергей Александрович. На каждом участке организуют пункт температурного контроля, всем будут выдавать маски, перчатки, санитайзеры и одноразовые ручки, а участников голосования обяжут соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, члены комиссий наденут специальные защитные экраны.

Сказать «да» или «нет» поправкам в Конституцию можно будет в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Также дополнительные пункты для голосования откроют на предприятиях «Хладокомбинат» и «Амурский бройлер». Всего вместе с 10 дополнительными участками в областном центре будут работать 109 участков для голосования.

Высказывать свое мнение благовещенцы могут уже с 25 июня по 1 июля. Проголосовать каждый сможет на своем участке с 8.00 до 20.00. Также, говорят в горизбиркоме, могут организовать голосование на дому или придомовой территории, в последнем случае во двор привезут даже кабину для тайного голосования.

Как проголосовать, не выходя из дома, каким образом участник голосования может испортить бюллетень и о других нюансах голосования по поправкам в Конституцию смотрите в программе «Простые вопросы».