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В Благовещенске прогнозируют большую явку на голосовании по поправкам в Конституцию

В Благовещенске прогнозируют большую явку на голосовании по поправкам в Конституцию
Фото: скриншот видео

В территориальной избирательной комиссии Благовещенска прогнозируют большую явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом председатель городского избиркома Сергей Чапаев рассказал в программе «Простые вопросы».

«Мы прогнозируем большую явку, потому что изменения все-таки в Конституцию Российской Федерации. Мне кажется, каждый человек должен прийти и выразить по этому поводу свое мнение», – сказал Сергей Чапаев. При этом он пояснил, что изменения будут считаться одобренными, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании.

«Для нас главным приоритетом при проведении голосования является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Будут приняты необходимые меры обеспечения эпидбезопасности все участников голосования», – добавил Сергей Александрович. На каждом участке организуют пункт температурного контроля, всем будут выдавать маски, перчатки, санитайзеры и одноразовые ручки, а участников голосования обяжут соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, члены комиссий наденут специальные защитные экраны.

Сказать «да» или «нет» поправкам в Конституцию можно будет в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Также дополнительные пункты для голосования откроют на предприятиях «Хладокомбинат» и «Амурский бройлер». Всего вместе с 10 дополнительными участками в областном центре будут работать 109 участков для голосования.

Высказывать свое мнение благовещенцы могут уже с 25 июня по 1 июля. Проголосовать каждый сможет на своем участке с 8.00 до 20.00. Также, говорят в горизбиркоме, могут организовать голосование на дому или придомовой территории, в последнем случае во двор привезут даже кабину для тайного голосования.

Как проголосовать, не выходя из дома, каким образом участник голосования может испортить бюллетень и о других нюансах голосования по поправкам в Конституцию смотрите в программе «Простые вопросы».

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#выборы #закон #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    как они лихо рвут за явку

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Надоели

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    41 минута назад

    Это ИХ должностные обязанности. ОНИ за это деньги получают, должны отрабатывать. Всё честно!

  • Терминатор

    Терминатор
    27 минут назад

    Аха ха ха ха ха. Держите меня семеро. Сууууууукиииииии.

  • full

    full
    26 минут назад

    «Мы прогнозируем большую явку, потому что изменения все-таки в Конституцию Российской Федерации. Мне кажется, каждый человек должен прийти и выразить по этому поводу свое мнение», – сказал Сергей Чапаев.

    Господин Чапаев забыл рассказать, что доверие к выборной структуре стремится к нулю и то, что ему кажется, ему действительно кажется. Обычно прогнозы базируются не на личных ощущениях и предпочтениях того, кто делает прогноз, а на анализе объективных факторов процесса. Мой прогноз - 40% явки. И 70% за поправки. Потом сравним. Выборы по Козлову я угадал с точностью в полпроцента. Вернее, не угадал, а предположил простую логическую цепь - 1. Сделать губернатором Козлова нужно. 2. Сделать его губернатором нужно именно в первом туре. 3. Никто не поверит, что никому не известный, ничего не сделавший проскакун наберет много голосов. Из этих посылов прогноз был - чуть более 51%. Стопроцентное попадание, которое говорит о правильном анализе и абсолютно нечестных выборах. Поясняю цифру в 70% в моем прогнозе на эти выборы. 1. Поправки принять нужно. 2. Поправки принять нужно с цифрами - пародией на конституционное большинство. 3 Намного больше цифры в 66% того самого конституционного большинства нарисовать рискованно. Итого что то около 70%.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    25 минут назад



    Все правильно Владимир Владимирович говорит!

  • Б-29

    Б-29
    43 секунды назад

    Юрий Венедиктович

    Все правильно Владимир Владимирович говорит!


    Не может быть что это говорит гарант Конституции.

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