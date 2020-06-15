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Амурчане будут знать, какая помощь им положена во время ЧС

Амурчане будут знать, какая помощь им положена во время ЧС
Фото: Амур.инфо

Законопроект «О мерах социальной поддержки и возмещении ущерба гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации на территории Амурской области» предложили обсудить на местном уровне. Документ для ознакомления отправили главам и депутатам представительных органов власти муниципальных образований и региональным министрам .

Такая форма работы Законодательным собранием Приамурья будет опробована впервые.

«Сегодня, если в области случается пожар, наводнение или какая-либо другая чрезвычайная ситуация, решение о предоставлении пострадавшим компенсаций, их размере, порядке и так далее принимается комиссией по ЧС. Естественно, это время – разработать порядок, утвердить положение. Все это время население не знает, что его ждет – будет помощь, не будет, а если будет то, в каком объеме, – прокомментировала инициативу комитета его председатель Ирина Киевская. – Мы хотим разработать и принять такой закон, благодаря которому наши жители могли бы с самого начала, еще даже при угрозе возникновения ЧС, знать, на какую конкретно соцподдержку при негативном развитии событий они могут рассчитывать».

Документом планируется определить категории граждан, имеющих право на возмещение ущерба в результате чрезвычайной ситуации, его формы и виды, а также источники финансирования закона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

«Сложность заключается в том, что ни в одном российском регионе такого закона нет – есть только законы, которые были приняты в связи с конкретной ЧС. Поэтому и принято решение до внесения документа в законодательное собрание запустить общественное обсуждение, – добавила Ирина Александровна. – Рамочный проект закона есть, а теперь мы хотим услышать от территорий предложения о том, чем его необходимо дополнить на основе тех конкретных ситуаций, с которыми они сталкивались при прошлых чрезвычайных ситуациях».

«На сбор предложений законодательным собранием отведен месяц. Затем информацию мы обобщим и, думаю, в августе соберем круглый стол со всеми, кто принял участие в обсуждении – рассмотрим поступившие идеи и примем совместное решение о включении их в законопроект, а также о необходимости принятия такого закона в принципе. Только после этого документ будет направлен на проработку к первому чтению», – объяснил процедуру председатель амурского парламента Вячеслав Логинов.

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#закон #заксобрание

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