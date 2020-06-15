Наталия Орейро оформляет российское гражданство

«Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине – прим. ТАСС) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – сказала Орейро.

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала «Вечерний Ургант».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», – подчеркнула она.

Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта. «На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие», – рассказала певица.

Певица почти каждый год приезжает с гастролями в Россию, где у нее сформировался огромный фан-клуб. Поклонники зовут ее «наша Наташа» за искренность в творчестве и простоту в общении с ними. Орейро учит русский язык, исполняла русскоязычные версии своих мировых хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United By Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году певица исполнила «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы.