В благовещенской детской поликлинике №1 идет ремонт: ломают стены, делают перепланировку

В детской поликлинике №1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, проводится капитальный ремонт. После масштабных преобразований значительно изменится не только внутренний вид помещений, но и частично – их функционал.

На капитальный ремонт поликлиники направлено 53 миллиона рублей. Средства выделены в рамках «Программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

«В рамках внедрения бережливых технологий мы сделали перепланировку, максимально оптимизировали пространство. Прививочный и процедурный кабинеты будут располагаться отдельно. У хирургического и ортопедического кабинета появится перевязочная. Гардероб теперь разместится на этаже, а не в подвале, как раньше. После ремонта будет хорошо, красиво и уютно и деткам, и врачам, и родителям», – сказала заведующая поликлиникой Татьяна Ялама.

Предыдущий ремонт в поликлинике делали в 2009 году.

«У нас на этот год запланирован ремонт в двух поликлиниках города – в первой и третьей. Здесь уже завершаются демонтажные работы систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, снятие штукатурного слоя до основания стен, снятие подстилающих слоев до основания полов. Будут заменены оконные и дверные проемы, полностью поменяем кровлю. В ходе строительно-монтажных работ будут проведены частичная перепланировка, монтаж новых систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, восстановление штукатурного слоя стен, монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха, монтаж новых окон и дверей, устройство систем охранной и пожарной сигнализаций, систем оповещения и видеонаблюдения, линий вычислительных сетей и сетей связи», – говорит заместитель главного врача ДГКБ по хозяйственной части Владимир Боровиков.

Стены будут окрашены водоэмульсионкой, в местах эвакуационных выходов – специальной краской с противопожарным составом, на пол уложат линолеум – также имеющий защиту от любых возгораний. В зонах процедурных манипуляций пол и стены облицуют соответственно керамической плиткой и керамогранитом.

На завершающем этапе будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

«Некоторые стены были уже достроены из гипсокартона, поэтому все ломали и возводили другие перегородки по проекту. Наиболее сложным участком оказался подвал, он был затоплен в результате недавнего стихийного ливня. Но, кстати, вовремя эта проблема проявилась – в самом начале развертывания работ, поэтому будем решать и этот вопрос. В любом случае дополнительные работы не повлияют на цену договора, такие моменты входят в непредвиденные затраты. Все сделаем как надо», – заверил главный инженер ООО «СтройКом» Александр Смирнов.

25 рабочих компании-подрядчика были привлечены на этапе демонтажных работ. Сейчас там работают 10 специалистов по кирпичной кладке. Уже во вторник, 16 июня, зайдет бригада электриков.

«В рамках выполнения поручения губернатора мы должны капитально отремонтировать семь детских поликлиник, включая ДП № 1. Срок реализации – до конца года, для всех объектов», – отметил советник министра строительства и архитектуры Амурской области Игорь Агафонов.

Обновленную поликлинику предполагается доукомплектовать оборудованием и новой мебелью, сообщает пресс-служба областного правительства.

Временно поликлиника размещена в двух зданиях: на Дьяченко, 2В, принимают узкие специалисты, на Калинина, 130, ведут прием участковые педиатры. Уже к концу года учреждение вернется в свое здание, которое к тому времени обретет новый облик.