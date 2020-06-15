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В Тынде сотрудник железнодорожного предприятия украл со своей же работы металлические изделия

В Тынде сотрудник железнодорожного предприятия украл со своей же работы металлические изделия
Фото: пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Тындинского ЛО МВД России на транспорте задержали 57-летнего жителя столицы БАМа. Его подозревают в хищении изделий из цветного металла с территории одного из городских железнодорожных предприятий.

Мужчина, работая в этой организации, похитил семь металлических моторно-осевых вкладышей, применяемых в тяговых электродвигателях тепловозов. Украденное подозреваемый по одному вынес в рюкзаке и вывез с территории на личном автомобиле. Несколькими днями позже он похитил еще девять вкладышей и спрятал их на территории предприятия. Ущерб, нанесенный железнодорожному предприятию, составил около 200 тысяч рублей.

В дальнейшем амурчанин планировал сбыть похищенное и воспользоваться вырученными деньгами по собственному усмотрению. Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу.

Дознаватели Тындинского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.

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#криминал #происшествия #Тында

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