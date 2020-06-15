В Шимановске произошло групповое убийство (фото 18+)

В Шимановске расследуется уголовное дело о групповом убийстве. В лесном массиве мужчина и женщина лишили жизни знакомую, которую специально завели в безлюдный район.

В дежурную часть МО МВД России «Шимановский» 12 июня поступило сообщение о том, что на окраине города в лесном массиве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили личность погибшей, круг ее общения, опросили соседей. В результате проведенных мероприятий в течение нескольких часов оперативники уголовного розыска установили лиц, которые могут быть причастны к данному происшествию. Ими оказались двое жителей Шимановского района – 35-летний мужчина и 30-летняя женщина. Их задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

По версии следствия, в ночь на 11 июня 2020 года обвиняемые с целью убийства привели общую знакомую в лесной массив, расположенный на юго-восточной окраине Шимановска, где лишили ее жизни. Тело 28-летней погибшей утром обнаружили рабочие.

Следственным отделом по Шимановску СУ СК по Амурской области предъявлено обвинение 30-летней женщине и 35-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, произведено опознание погибшей, определен круг ее знакомых, в результате чего подследственных задержали уже вечером. На допросе они дали признательные показания. С участием следователя-криминалиста следственного управления следователем проведена проверка показаний задержанных на месте преступления, где они подробно воспроизвели свои действия, направленные на лишение жизни потерпевшей.

По ходатайству следователя в отношении обоих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.