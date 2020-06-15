Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:08 1

В Шимановске произошло групповое убийство (фото 18+)

В Шимановске произошло групповое убийство (фото 18+)
Фото: пресс-служба СУ СК Амурской области

В Шимановске расследуется уголовное дело о групповом убийстве. В лесном массиве мужчина и женщина лишили жизни знакомую, которую специально завели в безлюдный район.

В дежурную часть МО МВД России «Шимановский» 12 июня поступило сообщение о том, что на окраине города в лесном массиве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили личность погибшей, круг ее общения, опросили соседей. В результате проведенных мероприятий в течение нескольких часов оперативники уголовного розыска установили лиц, которые могут быть причастны к данному происшествию. Ими оказались двое жителей Шимановского района – 35-летний мужчина и 30-летняя женщина. Их задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

По версии следствия, в ночь на 11 июня 2020 года обвиняемые с целью убийства привели общую знакомую в лесной массив, расположенный на юго-восточной окраине Шимановска, где лишили ее жизни. Тело 28-летней погибшей утром обнаружили рабочие.

Следственным отделом по Шимановску СУ СК по Амурской области предъявлено обвинение 30-летней женщине и 35-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, произведено опознание погибшей, определен круг ее знакомых, в результате чего подследственных задержали уже вечером. На допросе они дали признательные показания. С участием следователя-криминалиста следственного управления следователем проведена проверка показаний задержанных на месте преступления, где они подробно воспроизвели свои действия, направленные на лишение жизни потерпевшей.

По ходатайству следователя в отношении обоих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров всего: 1226

#криминал #происшествия #Шимановск

распечатать


Происшествия

В Тынде транспортная полиция раскрыла кражу металлических изделий
Происшествия

Амурские следователи рассказали, какими уловками пользуются мошенники

Происшествия 1

В Благовещенске 9-летняя девочка избила подругу палкой (видео)
В России и мире

В Красноярске женщина жестоко избила девочку в лифте (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    14 минут назад

    Молодцы, что фото трупа разместили! Без него совсем не то было бы! Так гораздо информативней. Зря только голову заблюрили, с раскроенным черепом, кровью и выпавшим мозгом гораздо лучше было бы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь