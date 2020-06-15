Амурские следователи рассказали, какими уловками пользуются мошенники

В Амурской области участились случаи фиксации сообщений о хищениях денег с банковских счетов с помощью обмана и введения в заблуждение. Злоумышленники постоянно изобретают новые технологии и методы снижения бдительности. Об этом сообщает амурское следственное управление СКР.

Следственные органы напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности.

«Для преступника не представляет труда получить стандартными способами по случайным образом набранному телефону имя и отчество его владельца. После чего позвонить и, обратившись к вам лично по полученным данным, убедить вас, что звонящий является сотрудником банка. Используя специализированные компьютерные программы, злоумышленник может изменить свой номер, и на вашем экране будет высвечиваться номер сервисной службы кредитного учреждения», – сообщают следователи.

Для того чтобы получить доступ к денежным средствам, звонящий будет часто повторять ваше имя отчество, будет пугать, что по карте производятся подозрительные операции, будет интересоваться, какая сумма на счету, просить сообщить сведения о банковской карте (номер, срок действия, трехзначный CVV-код, указанный на обратной стороне карты, пароли и коды, приходящие по СМС и тому подобное).

Следователи просят ни в коем случае не сообщать эти данные по телефону. Сотрудники банковских учреждений такие сведения никогда не запрашивают. Немедленно кладите трубку и в случае сомнений сами перезвоните в сервисную службу вашего банка или воспользуйтесь онлайн сервисами.

Если же вы успели сообщить какие-либо сведения до того момента, как поняли, что с вами разговаривал мошенник, незамедлительно сообщите об этом в службу безопасности банка для блокировки возможных операций по вашим счетам.