В Благовещенске 9-летняя девочка избила подругу палкой (видео)

Фото: скриншот видео

Жительница Благовещенска пытается предать огласке ситуацию, в которую попала ее 7-летняя дочь. Женщина рассказала Амур.инфо, что ребенка палкой избила подруга. Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения.

«Это родительское не воспитание, которое порождает детскую жестокость. Вот такие побои 9-летняя девочка нанесла моей 7-летней. На этом видео мою дочь жестоко избивает палкой соседская девочка. Хочу добиться огласки, потому что родители полностью на стороне своего ребёнка. На мои претензии отвечают отказом и, грубо говоря, посылают. Заявление написано, и побои сняты», – сообщила благовещенка.

Инцидент произошел около дома № 95/1 на улице Пролетарской 10 июня. 11 июня мама пострадавшей девочки написала заявлению в полицию.

«Моя дочь стояла на роликах, то есть это даже не драка была, ее просто та девочка побила. Сильно побила, от палки следы остались, ноги все синие. Девочки адекватно объяснить причину драки не могут. Я обратилась к родителям, чтобы те провели беседу. У них разница в два года, той девочке 9 лет, а нашей всего 7. Родители на контакт не пошли. Девочку не наказали, меня это возмутило. Это неадекватное поведение. Обратилась в СМИ, чтобы это стало достоянием общественности, может так родителям стыдно станет», – добавила горожанка.

В пресс-службе амурского УМВД сообщили, что заявление в полицию по данному факту поступило, проводится проверка.