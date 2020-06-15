Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:27 1

В Благовещенске 9-летняя девочка избила подругу палкой (видео)

В Благовещенске 9-летняя девочка избила подругу палкой (видео)
Фото: скриншот видео

Жительница Благовещенска пытается предать огласке ситуацию, в которую попала ее 7-летняя дочь. Женщина рассказала Амур.инфо, что ребенка палкой избила подруга. Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения.

«Это родительское не воспитание, которое порождает детскую жестокость. Вот такие побои 9-летняя девочка нанесла моей 7-летней. На этом видео мою дочь жестоко избивает палкой соседская девочка. Хочу добиться огласки, потому что родители полностью на стороне своего ребёнка. На мои претензии отвечают отказом и, грубо говоря, посылают. Заявление написано, и побои сняты», – сообщила благовещенка.

Инцидент произошел около дома № 95/1 на улице Пролетарской 10 июня. 11 июня мама пострадавшей девочки написала заявлению в полицию.

«Моя дочь стояла на роликах, то есть это даже не драка была, ее просто та девочка побила. Сильно побила, от палки следы остались, ноги все синие. Девочки адекватно объяснить причину драки не могут. Я обратилась к родителям, чтобы те провели беседу. У них разница в два года, той девочке 9 лет, а нашей всего 7. Родители на контакт не пошли. Девочку не наказали, меня это возмутило. Это неадекватное поведение. Обратилась в СМИ, чтобы это стало достоянием общественности, может так родителям стыдно станет», – добавила горожанка.

В пресс-службе амурского УМВД сообщили, что заявление в полицию по данному факту поступило, проводится проверка.

Просмотров всего: 1477

#дети #происшествия

распечатать


Общество

В благовещенской детской поликлинике №1 идет ремонт: ломают стены, делают перепланировку
Происшествия

В Тынде транспортная полиция раскрыла кражу металлических изделий
Происшествия 1

В Шимановске произошло групповое убийство (фото 18+)
Происшествия

Амурские следователи рассказали, какими уловками пользуются мошенники

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    52 минуты назад

    ну если она за палки хватается значит там дома агрессия или мама писюлей получает или папа или ребенка тиранят 100%

    при нормальном воспитании ребенок не будет бить еще и палкой

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь