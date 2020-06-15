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сегодня, 16:19 9

Амурчанка провела финансовый эксперимент и попыталась прожить неделю на 1 000 рублей

Амурчанка провела финансовый эксперимент и попыталась прожить неделю на 1 000 рублей

Жительница Циолковского решила пойти на необычный эксперимент и попыталась прокормить себя и семью всего на одну тысячу рублей. Амурчанка тратила в день по 142 рубля на продукты.

Мария Подручная по образованию журналист, но жизнь посвящает кондитерскому делу. Она проводит курсы по выпечке для своих подопечных из разных стран. Когда Мария дала задание ученицам купить одинаковые наборы продуктов для приготовления торта, все столкнулись с тем, что итоговая сумма в чеках сильно разнилась. Тут и зародилась идея эксперимента.

«Я задумалась о том, сколько в России необходимо денег на продукты. Мы считали не стоимость продуктов разных стран в их валюте, а процент, который мы тратим на еду от нашей стандартной зарплаты. Я решила пропитать свою семью на такие же деньги, на которые могут питаться простые американцы или европейцы. Если бы я взяла в расчет тот процент, который реально расходуют американцы на еду, мне нужно было тратить на еду 500 рублей в неделю на семью из четырех человек. Это слишком жестко, я бы детей с голоду уморила, поэтому я взяла 1 000 рублей, как зажиточные американцы, поэтому такая сумма», – поделилась Мария Подручная.

Девушка разбила семейный рацион на пять дней, включающий завтрак обед и ужин. В приемах пищи не было перекусов, свежих овощей, фруктов и ягод. На завтраки семья ела вафли, омлет, гречневую молочную кашу и сконы с медом. В обед вошли борщ, свекольник, сырный суп, зеленый гаспачо и куриный суп. Ужинало семейство пловом, гречей с курицей, спагетти болоньезе и пюре с соевыми котлетами. При этом на эти же средства в США можно не ограничивать себя и отказаться от продуктов не самого высшего качества.

«Это была жесткая диета, и мои дети, которые привыкли есть домашнюю выпечку, бегали к бабушкам и дедушкам за печеньками. Мы с мужем придерживались программы и старались есть только в рамках обозначенного бюджета. Кроме того, чтобы уложиться в 142 рубля в день на четверых, пришлось покупать подпорченные бананы, дешёвый некачественный фарш, второсортные макароны. Чтобы пересчитать сахар, муку и крупы по приемлемой цене, нужно купить – мешок 10-20 килограммов. Одним словом, в нашей стране на эти деньги нужно выживать!» – написала в своем инстаграм-аккаунте амурчанка.

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#жизнь #Циолковский #экономика

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Комментарии
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  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 час назад

    Вы все врёёёётиии... Вы новости видели? Хотите, как в Америке?! Сейчас 1 июля проголосуем и наши скрепы будут самые-самые

  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    Очередное поражение великой сверхдержавы перед разваливающимися штатми)

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Процент от зарплаты на еду, 142 рубля в день "как зажиточные американцы". Ай насмешила

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Среднестатистический американец тратит на еду 11 долларов в день. 810 рублей. На одного

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Лишить её родительских прав за издевательство над детьми

    Я надеюсь СК и прокуратура уже выехали по адресу проживания семьи

    Тётя взяла процент от зарплаты американца и применила его к зарплате россиянина.

    По статистике, в США тратят 6-7%% на еду, средняя зарплата около 3 тысяч долларов.

    Итого американец тратит 420 долларов, если работающих двое, а это 30 тысяч рублей.

    Тётя рассчитала на месяц 1000 / 7 х 30 = 4,3 тыс. руб.

    Башка у неё есть?

  • Tуман

    Tуман
    58 минут назад

    В Томи искупала ребёнка - судить, отчима целовать заставляла - судить.

    А тут детей голодом морила - эксперимент ради лайков

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    56 минут назад

    Кто этому верит? Т.е. если мы тратим на питание одного 200 руб. в сутки - мы богатые? Даже по сравнению с США мы богатые? Что за чушь нам впаривают.

  • retired21

    retired21
    39 минут назад

    По статистике, в США тратят 6-7%% на еду/Тётя рассчитала на месяц//читай внимательней/процент, который мы тратим на еду от нашей стандартной зарплаты./// и то она его умножила на 2//знакомые живут в юса,2 детей + теща,работают оба ,общий доход 9-12 т.д,кредиты за дом +2 машины + оплата газ свет связь садик + страховки 5300.небогато в общем

  • Tуман

    Tуман
    33 минуты назад

    retired21

    По статистике, в США тратят 6-7%% на еду/Тётя рассчитала на месяц//читай внимательней/процент, который мы тратим на еду от нашей стандартной зарплаты./// и то она его умножила на 2//знакомые живут в юса,2 детей + теща,работают оба ,общий доход 9-12 т.д,кредиты за дом +2 машины + оплата газ свет связь садик + страховки 5300.небогато в общем



    И что даёт эта информация?

    Дети голодали? Да

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