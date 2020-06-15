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сегодня, 16:02 0

В Красноярске женщина жестоко избила девочку в лифте (видео)

В Красноярске женщина жестоко избила девочку в лифте (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. В доме, где произошел инцидент, женщина не проживает.

«В дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от председателя совета жильцов одного из домов на улице Вильского, которая сообщила, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка. Стражи правопорядка установили, что женщина в этом доме не проживает. Покинув подъезд, она вместе с ребенком уехала на автомобиле такси», – цитирует МВД РИА Новости.

По факту избиения началась проверка, устанавливаются личности женщины и ребенка.

Ранее в Благовещенске женщина заставляла свою дочь целовать другого мужчину. Крики девочки услышали соседи.

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#дети #криминал #происшествия

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