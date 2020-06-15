Снова самый большой прирост в Свободном: в Амурской области 44 новых случая COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждены 44 новых случая новой коронавирусной инфекции. Больше всего в Свободном – 17. На втором месте по приросту – Благовещенск, где плюс 10 новых случаев.

В Мазановском районе – плюс 6, в Тамбовском районе – плюс 4, в Благовещенском районе – плюс 2, в Серышевском районе – плюс 2, по одному в Тынде, Ивановском и Сковородинском районах.

Таким образом, по состоянию на 15 июня с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 062 случая новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 134,42 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 43,4 %, ОРВИ – 32,9 %, бессимптомная форма – 23,7 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,5 %. 330 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора выдано 5 286 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по месту жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 601 предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и прочего.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2 215 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находятся 2 184 человека, в изоляторах – 31.

По состоянию на 15 июня проведено 76 466 исследований на новую COVID-19, в том числе 29 683 исследования (39 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».