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Снова самый большой прирост в Свободном: в Амурской области 44 новых случая COVID-19

Снова самый большой прирост в Свободном: в Амурской области 44 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 44 новых случая новой коронавирусной инфекции. Больше всего в Свободном – 17. На втором месте по приросту – Благовещенск, где плюс 10 новых случаев.

В Мазановском районе – плюс 6, в Тамбовском районе – плюс 4, в Благовещенском районе – плюс 2, в Серышевском районе – плюс 2, по одному в Тынде, Ивановском и Сковородинском районах.

Таким образом, по состоянию на 15 июня с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 062 случая новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 134,42 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 43,4 %, ОРВИ – 32,9 %, бессимптомная форма – 23,7 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,5 %. 330 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора выдано 5 286 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по месту жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 601 предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и прочего.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2 215 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находятся 2 184 человека, в изоляторах – 31.

По состоянию на 15 июня проведено 76 466 исследований на новую COVID-19, в том числе 29 683 исследования (39 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    прикольно, вовремя самоизоляцию сняли...кто же будет голосовать за обнуление бункерного, если все сидят дома!? Логично чо

  • амурская алена

    амурская алена
    54 минуты назад

    Прочитала новости о коронавирусе в Курганской области,население как у нас 800 тыс.человек,зараженных 400,с 6 мая рекомендованный масочный режим был,с 15 июня вводят обязательный масочный режим,въезжающие в область предоставляют справку об отсутствие вируса,выданную за 48 часов до въезда.Также пишут количество ввозных и контактных за сутки,для того,чтобы население знало.У нас столько пишут цифр,а толку нету.Перенимайте опыт,у регионов,где успешно борются с вирусом.

  • копеечка

    копеечка
    41 минута назад

    А зачем ехать в Курганскую область, проще поехать на месяц в Италию. Население свыше 60 млн., в сутки выявляют порядка 350 больных. Получается меньше 6 человек на 1 млн.

  • Tуман

    Tуман
    39 минут назад

    А Вася в инстаграме библиотеки открывает...

  • NikaK

    NikaK
    22 минуты назад

    На Стопкороновирус.рф по Амурской области напечатано 6 умерших. На Амур.инфо нигде об этом не говорится. Почему? И сколько же на самом деле уже умерло людей от этой заразы?

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    5 минут назад

    на територрии АГПЗ овер 5000 ковидных, что скажут по этому поводу наш "30 заболевших и область закрываем"??? А, Василий Орлов?

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