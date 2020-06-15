В Благовещенске на ремонт улицы Кузнечной, где после ливня появилась яма, нужно 20 миллионов

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Об этом рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. Он подвел итоги недели в инстаграм-аккаунте администрации города. Имамеев добавил, что микрорайон города каждый раз подтапливает после дождя из-за специфики местности.

«С чем это связано – это значительная застройка в последние годы. Большое количество территорий, которые считались если не озерами, то практически заболотистой местностью, ушло под застройку. Соответственно, вода выходит на дорожно-уличную сеть. В городе было зафиксировано достаточно большое количество провалов, размытых тротуаров. Решаем эти вопросы. Есть несколько точек, которые требуют более тщательной проработки. Это у нас ливневый коллектор, который разрушен в районе улиц Кузнечная – Рабочая. По оценке специалистов, около 20 миллионов нужно будет на ремонт этого участка», – рассказал заммэра.

Решить проблему с водоотведением во всем Благовещенске будет достаточно дорого. «По оценкам специалистов, решить этот вопрос будет стоить от 2,5 до 5 миллиардов рублей», – добавил Имамеев.

Также было озвучено, что в ближайшее время начнется ремонт детских садов и школ, которые пострадали от переувлажнения и дождей прошлого года. Это школа № 17, гимназия № 1 и еще два детских сада. На капремонт правительство региона выделило более 80 миллионов рублей.