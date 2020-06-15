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В Благовещенске на ремонт улицы Кузнечной, где после ливня появилась яма, нужно 20 миллионов

В Благовещенске на ремонт улицы Кузнечной, где после ливня появилась яма, нужно 20 миллионов
Фото: скриншот видео

Около 20 миллионов рублей понадобится, чтобы отремонтировать участок дороги в районе улиц Кузнечной и Рабочей в Благовещенске. Как сообщало Амур.инфо, из-за ливня там провалился асфальт, образовалась огромная яма, был разрушен ливневый коллектор.

Об этом рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. Он подвел итоги недели в инстаграм-аккаунте администрации города. Имамеев добавил, что микрорайон города каждый раз подтапливает после дождя из-за специфики местности.

«С чем это связано – это значительная застройка в последние годы. Большое количество территорий, которые считались если не озерами, то практически заболотистой местностью, ушло под застройку. Соответственно, вода выходит на дорожно-уличную сеть. В городе было зафиксировано достаточно большое количество провалов, размытых тротуаров. Решаем эти вопросы. Есть несколько точек, которые требуют более тщательной проработки. Это у нас ливневый коллектор, который разрушен в районе улиц Кузнечная – Рабочая. По оценке специалистов, около 20 миллионов нужно будет на ремонт этого участка», – рассказал заммэра.

Решить проблему с водоотведением во всем Благовещенске будет достаточно дорого. «По оценкам специалистов, решить этот вопрос будет стоить от 2,5 до 5 миллиардов рублей», – добавил Имамеев.

Также было озвучено, что в ближайшее время начнется ремонт детских садов и школ, которые пострадали от переувлажнения и дождей прошлого года. Это школа № 17, гимназия № 1 и еще два детских сада. На капремонт правительство региона выделило более 80 миллионов рублей.

Просмотров всего: 2028

#городская власть #дороги

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Комментарии
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  • Медвепут

    Медвепут
    1 час назад

    Кому деньги сдавать на ремонт?)))

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Пусть РусГидро поможет, нам же втюхивали, что климат не изменится. Лет 10 назад огород каждую неделю поливали, жара стояла, теперь вообще нет такой надобности, все время дожди.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    С 1 июля 2020 г. уже будете платить больше,написано в квитанции ЖКХ,ну ещё ,что-нибудь поднимут,не переживайте,возьмут своё.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    нужно начать с того, что смотреть на строительство в микрорайоне и тепличном: ведь на каждый объект выдавались технические условия для отвода ливневых вод.

    выдавались? при строительстве соблюдались? а если соблюдались - почему топит - может выдавались от балды?

    виноватых то найти не сложно ... но кто их искать будет ....

    кстати - там в микрорайоне детский садик строят - там с ливнёвкой всё лады будут? а то уже после дождя улицу смывает.

  • EraDanTi

    EraDanTi
    1 час назад

    Большое количество территорий, которые считались если не озерами, то практически заболотистой местностью, ушло под застройку. (с)

    И кто же это разрешил, кто этот враг народа?!! Не Обама же с Трампом разрешения на строительство подписывали???

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Не зря я в 2008 году отказался от покупки квартиры в микрорайоне Солнечный

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    А что не 30,или не 40?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    59 минут назад

    Что значит нужно? Где подрядчик, который прошлым летом там эту дорогу делал? Пусть он и исправляет все, до ремонта допоги там ничего не размывало, значит так отремонтировали.

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    58 минут назад

    Еще один подводитель итогов...

  • Папа Римский

    Папа Римский
    53 минуты назад

    вообще, как то странно проблемы решатся стали: надо 20 млн, чтобы починить.

    да ради бога - берите. но может всё таки вначале решим проблему почему так случилось и кто виноват?

    вот написано - разрушился - давайте думать от чего? от старости? давайте вызовет ответственных из ГСТК и спросим у них почему не заменили.

    от внешних нагрузок - там груженые Хово ездили? давайте начальника ГАИ и спросим почему нет знаков и не следим.

    может подмывает дорогу с частного сектора? смотрим у кого озёра на участке и дрючим.

    рядом вон СТО стоит - мож у них септик без дна.

    и т.д. кто то же должен виноват - в чём то причина обрушения должна быть? так наверное нужно разобраться, чем вмазать в яму 20 мультов.

    Вот в следующем году ещё раз в этом месте провалится - чё будем тогда делать? Ещё закопаем 20? Сколько двацаток нужно на это место?

  • Геральт

    Геральт
    48 минут назад

    Tуман

    Не зря я в 2008 году отказался от покупки квартиры в микрорайоне Солнечный



    а что с ним не так?



  • Бомба

    Бомба
    47 минут назад

    Им сколько не давай, всё равно мало будет..

  • Tуман

    Tуман
    46 минут назад

    Геральт

    Tуман

    Не зря я в 2008 году отказался от покупки квартиры в микрорайоне Солнечный



    а что с ним не так?



    Всё нормально, живите спокойно

  • Andrei Vasechkin

    Andrei Vasechkin
    25 минут назад

    Проще наверное купить материал и мужикам(работягам)дать по тысяч 50 на 5 человек и технику нанять которая 2,5 тысячи в час берёт и сделать всё за пару недель

  • Andrei Vasechkin

    Andrei Vasechkin
    25 минут назад

    Проще наверное купить материал и мужикам(работягам)дать по тысяч 50 на 5 человек и технику нанять которая 2,5 тысячи в час берёт и сделать всё за пару недель

  • Andrei Vasechkin

    Andrei Vasechkin
    24 минуты назад

    Проще наверное купить материал и мужикам(работягам)дать по тысяч 50 на 5 человек и технику нанять которая 2,5 тысячи в час берёт и сделать всё за пару недель

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    23 минуты назад

    20 000000 серьезно? Да их если по 10 копеек разменять, там 10 раз можно будет яму засыпать. Где гарантия на работы, кто как заключал контракты и где люди, которые подписывают акты? Лаборатория и пто где? Нет такого. А жажда наживы есть. И всенародный русский авось тоже есть. И это страшно

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