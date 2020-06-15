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Мужчина выстрелил в тещу и хотел покончить с собой

Мужчина выстрелил в тещу и хотел покончить с собой
Фото: Sascha Luehr с сайта Pixabay

В Таиланде мужчина пытался убить жену, но ее спасла теща. После этого мужчина хотел покончить с собой, однако полицейским удалось отговорить его от этого.

Полиция прибыла на место происшествия, мужчина пытался покончить с собой. Полицейские полчаса пытались успокоить его. Он сдался, когда они привели его дочь. Девочка пообещала, что будет навещать папу в тюрьме. После этого мужчина передумал совершать самоубийство, отложил пистолет и начал извиняться.

Он утверждает, что хотел убить жену, потому что она изменяла ему. По его словам, увидев оружие, жена и теща напали на него с ножами и вынудили защищаться. Он выстрелил и попал в тещу. Женщина осталась жива, ее доставили в больницу.

По версии жены, все было иначе. Она утверждает, что часто ссорилась с мужем из-за того, что он употреблял наркотики, в итоге уехала от него и месяц жила у матери. Он явился к ним, увидел, что она разговаривает с кем-то по телефону, достал пистолет и выстрелил в нее. Мать загородила ее собой и успела спасти, сообщает «Лента.ру».

Ранее мужчина убил свою девушку, заподозрив ее в том, что она заразила его коронавирусом. После этого молодой человек хотел покончить с собой.

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#криминал #происшествия

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