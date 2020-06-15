Амурская область заняла 20 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей

В Сети появился рейтинг российских регионов по благосостоянию семей. В него вошла Амурская область, заняв место во второй десятке.

Это исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата. Методика предусматривала определение максимально возможного остатка денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет произведен путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы для работающих и детей. Максимально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Федерации с разным уровнем цен. Места проранжированы по показателю для семьи с двумя детьми.

Результат Амурской области – 20 место из 85. В регионе максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2019 году – 30 216 рублей в месяц. Аналогичный показатель для Приамурья в случае семьи с одним ребенком – 42 531 рубль.

По итогам 2019 года рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ – после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается почти 90 тысяч рублей. Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

Последнюю строчку с результатом минус одна тысяча рублей занимает Кабардино-Балкарская Республика. Это единственный российский регион, где среднестатистической семье сложно содержать двоих детей, не имея дополнительного источника доходов, пишет РИА Новости.