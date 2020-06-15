В Амурской области в ближайшие дни откроются библиотеки

В Амурской области 17 июня откроются библиотеки. Читальные залы пока работать не будут, учреждения станут выдавать и принимать книги на абонементе.

Такое решение принято на оперативном штабе. Об этом написал губернатор Приамурья у себя в Инстаграме.

«Летом школьникам и студентам необходимо изучить заданный объём литературы. Не все могут читать электронные книги, поэтому есть обращения от родителей с просьбой открыть библиотеки для получения литературы. Что мы и сделали решением штаба. Библиотеки откроют двери уже 17 июня. Конечно же, с полным соблюдением санитарных правил», – сообщил Орлов.