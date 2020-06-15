Амурчане жалуются на состояние школы

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фотографии и видео общеобразовательной школы, расположенной в селе Дубовое Михайловского района. Амурчане обращают внимание на плохое состояние здания. Местные власти говорят, что в школе проводится ремонт, пусть и не капитальный.

Люди отмечают, что школа приходит в негодность. «Построена в 1981 году, капремонта ни разу не проводилось», – пишут амурчане.

В первом из видео, присланных в редакцию, говорят о промоине во дворе школы. «Опалубка висит, сейчас скоро упадет туда», – комментируют за кадром.

Во втором видео демонстрируют, что в одном из кабинетов с потолка капает вода.

Наконец, третье видео, как и первое, снято рядом со школой. «Тут совсем уже все проваливается», – комментирует голос за кадром (все видео имеются в распоряжении редакции).

Как рассказал агентству глава Михайловского района Сергей Жуган, ремонт в данной школе проводится. По его словам, само здание очень большое, а количество учеников минимальное.

«Меняли частично систему отопления, меняли окна в кабинетах – не во всей полностью школе, а там, где действительно они пришли в негодность. Полностью провели работы на пищеблоке согласно всем санитарным нормам. Ремонтировали туалетные комнаты», – перечислила заместитель главы района по социальным вопросам Татьяна Ненашева. Она отметила, что работы проводятся постоянно, однако о закрытии учреждения на капитальный ремонт речи не идет.

«Постоянно что-то там делается. Но школа-то не аварийная на сегодняшний день. Школьников – до 60 человек, больше не бывает», – говорит Татьяна Ивановна. Татьяна Ненашева также отметила, что отсутствие капремонта в здании не грозит какими-то происшествиями.

В селе Дубовое это единственная школа. В ней также обучаются ребята из населенных пунктов Привольное и Шурино.