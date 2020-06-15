Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:54 2

Ребенка, выпавшего из окна в Ивановке, самолетом доставили в областную больницу

Ребенка, выпавшего из окна в Ивановке, самолетом доставили в областную больницу
Фото: sakhapress.ru

Мальчика, который выпал из окна в Ивановке, доставили на самолете в областную детскую больницу. Ребенок помещен в реанимацию. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

В Ивановской больнице мальчику была оказана необходимая на первом этапе помощь, после чего госпитализировали в отделение сочетанной травмы. При транспортировке была использована санитарная авиация.

Сейчас он находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Врачи Амурской областной детской больницы оказывают медпомощь в полном объеме, 15 июня ребенку успешно провели операцию.

Как сообщало Амур.инфо, трехлетний мальчик в Ивановке упал со второго этажа вечером 14 июня. По предварительным данным, родители вышли в магазин, оставив сына под присмотром несовершеннолетней сестры. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна.

Просмотров всего: 517

#дети #медицина #происшествия

распечатать


Общество

Каникулы домашнего режима: открытие детских лагерей в Приамурье 1 июля может не состояться
Коронавирус 5

Томографы и аппараты ИВЛ для Амурского ГПЗ доставили в регион
Происшествия

Трехлетний ребенок выпал из окна в Ивановском районе
Происшествия 3

Благовещенку, заставляющую дочь целовать сожителя, будут судить

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    24 минуты назад

    Беда ...

  • Нур

    Нур
    18 минут назад

    беда

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь