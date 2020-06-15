Ребенка, выпавшего из окна в Ивановке, самолетом доставили в областную больницу

Мальчика, который выпал из окна в Ивановке, доставили на самолете в областную детскую больницу. Ребенок помещен в реанимацию. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

В Ивановской больнице мальчику была оказана необходимая на первом этапе помощь, после чего госпитализировали в отделение сочетанной травмы. При транспортировке была использована санитарная авиация.

Сейчас он находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Врачи Амурской областной детской больницы оказывают медпомощь в полном объеме, 15 июня ребенку успешно провели операцию.

Как сообщало Амур.инфо, трехлетний мальчик в Ивановке упал со второго этажа вечером 14 июня. По предварительным данным, родители вышли в магазин, оставив сына под присмотром несовершеннолетней сестры. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна.