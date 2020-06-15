Волочкова выполнила шпагат, находясь в люке

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Инстаграме вновь показала шпагат. На этот раз он был сделан из люка машины Lexus.

«А как вы относитесь к радости, любви и позитиву?» – задала звезда вопрос своим поклонникам, однако комментарии к посту закрыла. Порассуждать на этот счет и обсудить фотографии на странице балерины у поклонников из-за этого не получилось.

Анастасия Волочкова постоянно демонстрирует свои шпагаты, за которые неоднократно получала различные премии. До того как балерина стала закрывать комментарии под публикациями, фотографии шпагатов собирали большое количество комментариев не только от поклонников, но и от хейтеров. Тех, кто оставляет злые комментарии, Анастасия часто называет недолюбленными тетками.