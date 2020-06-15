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В Благовещенске проведут ревизию дорог и тротуаров, которые могли пострадать от ливня

В Благовещенске проведут ревизию дорог и тротуаров, которые могли пострадать от ливня

В Благовещенске состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нем обсудили борьбу с последствиями продолжительного дождя, который прошел 14 июня.

В настоящее время подтопленными остаются садоводческие товарищества в селе Верхнеблаговещенское, где продолжается откачка воды и работы по водоотведению. Также работы по водоотведению проводятся в районе 5-й стройки.

Сотрудники МКП «ГСТК» за прошедшую ночь откачали 500 кубов воды, информирует администрация Благовещенска. В первую очередь спецтехника работала на улице Дьяченко, в районе пересечения улицы Василенко с Игнатьевским шоссе, улиц Политехнической и Октябрьской, Шимановского – Раздольной, Пионерской – Кольцевой.

Также воду откачивали в Амурском биолого-туристическом центре. Оперативно в городе устраняются просадки и провалы на улично-дорожной сети. В Садовом специалисты уже провели аварийно-восстановительные работы на дорогах.

На заседании КЧС управлению ЖКХ было поручено проконтролировать работы по водоотведению и откачке воды в частном секторе и с улично-дорожной сети. Также всем ответственным службам (ООО «АКС», МКП «ГСТК») было поручено провести ревизию дорог и тротуаров, которые могли пострадать из-за дождей, определить места, которые требуют оперативного вмешательства, провести работы по приведению участков в нормативное состояние.

Заявки от населения на откачку воды принимаются в городской ЕДДС по телефону: 202-112, жителям многоквартирных домов необходимо обращаться в управляющие компании.

По информации Амурского ЦГМС, 14 июня в Благовещенске выпало 33 миллиметра осадков. В сумме с начала месяца в областном центре выпало 1,5 месячной нормы осадков – 141 миллиметр.

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#дороги

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