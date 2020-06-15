В Приамурье необычное природное свечение приняли за северное сияние (фото)

В редакцию Амур.инфо прислали снимок необычного свечения горизонта. 15 июня в половине первого ночи житель Магдагачи заметил участок ярко светящегося горизонта. По мнению очевидца, это было похоже на северное сияние.

«Это был участок, как на фотографии видно, а дальше была темнота. Время было 00:30. Вокруг звездное небо темное, а эта часть подсвечивается. Может, северное сияние, может, след от космического объекта. Первый раз в жизни такое вижу. Увидели почти в полночь, а в третьем часу явление стало более бледным», – рассказал очевидец Артем Костылев.

Специалисты считают, что это не северное сияние, а просто необычный оптический эффект. В Амурском гидрометцентре сообщили, что в этих широтах вероятность северного сияния крайне мала. Специалист добавила, что облака могут быть разного вида, формы, а значит, могут принимать необычный вид.

«Северное сияние вряд ли. Чтобы северное сияние было в необычных широтах, необходимо активное солнце, а сейчас солнце не очень активно. Это вариант отпадает сразу. На закате облака по-разному подсвечиваются лучами уходящего солнца. К горизонту сильно искажаются лучи, поэтому там может быть что угодно. У нас сейчас время коротких летних ночей, солнце за горизонт уходит совсем чуть-чуть. Фактически мы сейчас живем в сумерках. Тем более ближе к северу этот эффект усиливается, летняя ночь», – объяснил Владимир Юрков, доцент кафедры физического и математического образования БГПУ.