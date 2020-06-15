Каникулы домашнего режима: открытие детских лагерей в Приамурье 1 июля может не состояться

Открытие детских оздоровительных лагерей в Амурской области до сих под вопросом. Вторую смену, которую планировалась открыть 1 июля, может сорвать, как и первую, пандемия коронавируса.

Предварительно открыть вторую смену (первая уже не состоялась) планировалось с 1 июля. Администрация лагеря имени Гагарина в Благовещенске даже разместила соответствующее объявление в своем инстаграм-аккаунте, которое продублировал паблик ОКЦ. Городской лагерь приглашал детей от 8 до 15 лет на летние смены. Планировалось, что вторая смена будет работать с 1 по 21 июля, третья – с 24 июля по 13 августа и последняя, четвертая смена – с 16 по 25 августа. В лагере даже объявили о предстоящей продаже путевок, которую собирались открыть с 15 июня.

Однако в понедельник, 15 июня, директор ОКЦ, в ведении которого находится лагерь, Надежда Багрова сообщила, что поступило распоряжение Роспотребнадзора вторую смену в лагере перенести на неопределенный срок.

«Это была предварительная информация, – подчеркнула Надежда Багрова в разговоре по телефону. – Предварительно рассматривалось, что 1 июля все лагеря откроются, кто готов работать. Велась подготовительная работа. Но официального разрешения никто не давал. В связи с тем, что ухудшилась эпидемиологическая обстановка, 1 июля открывать лагеря никто не будет».

В министерстве образования сообщили, что точную дату открытия лагерей сообщит оперативный штаб и пока от него информации об этом не поступало.

В администрации Благовещенска также ждут отмашки от руководства области. «Мы работаем в соответствии с теми рекомендациями, которые нам дает областной штаб и Роспотребнадзор. Поэтому сейчас какой-то конкретной даты, когда откроются лагеря и откроются ли они вообще, нет, – уточнили в мэрии».

В Благовещенске пришкольные смены работают, но они проходят в дистанционном формате – дети получают задания через интернет и их выполняют.

Как удалось выяснить, путевки на вторую смену проданы в лагере «Белые горы» в Райчихинске, но там также не знают, когда именно она начнется. «Строитель» и вовсе отказался от приема детей в 2020 году. В «Огоньке» и «Васильке» сообщили, что к открытию смен готовы, но, когда начнут продавать путевки, неизвестно.

Ситуация с закрытыми лагерями в Амурской области повлияла не только на детей, их родителей и педагогов. Благовещенский педагогический университет был вынужден скорректировать проведение летней педагогической практики у студентов, которые проходят ее в детских лагерях. Как Амур.инфо сообщили в вузе, в учебном заведении получили приказ министра науки и высшего образования Российской Федерации о переносе летней практики на 2021 год.